萬寶龍橫斷戈壁致意新作 新機芯暗藏黃金比例大解碼

萬寶龍今年「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展帶來四款新作，Pythagore小秒盤腕表、1858 Geosphere限量沙漠腕表、1858單按把限量計時碼表Origin，以及先前表展前哨發表的「萊姆金」1858系列限量追針計時碼表。

1858單按把限量計時碼表Origin復刻了一只1940年代的Minerva計時碼表，外表尺寸相同，但Logo位置略有調整。原本12點鐘位置的花式書寫Minerva字樣，變成了新一代的萬寶龍Logo，因為萬寶龍就是Minerva，而新的Minerva Logo則移至六點鐘方向，表背並以雷射於鈦金屬底蓋刻有Minerva女神Logo，手上鍊MB M16.29機芯並具備經典的V形橋板連結了是計時秒輪與計時分鐘輪，其上並刻有Minerva字樣，優雅而懷舊。

1858 Geosphere限量沙漠腕表則是由品牌好友、傳奇登山家Reinhold Messner一趟2004年的戈壁沙漠橫跨得到靈感，具有獨特弧形南北半球儀與世界時區功能外，披上了一層大漠的極地沙棕色，鈦金屬表背並以雷射雕刻，在不同角度、距離與溫度下，最終重現了一幅沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景。