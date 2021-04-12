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萬寶龍橫斷戈壁致意新作 新機芯暗藏黃金比例大解碼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新的MB M14.08其機芯編碼暗藏玄機，14代表了機芯直徑的14法分，08則代表了與黃金比例相關的費氏序列。圖 / Montblanc提供（合成圖）。
全新的MB M14.08其機芯編碼暗藏玄機，14代表了機芯直徑的14法分，08則代表了與黃金比例相關的費氏序列。圖 / Montblanc提供（合成圖）。

萬寶龍今年「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展帶來四款新作，Pythagore小秒盤腕表、1858 Geosphere限量沙漠腕表、1858單按把限量計時碼表Origin，以及先前表展前哨發表的「萊姆金」1858系列限量追針計時碼表。

1858單按把限量計時碼表Origin復刻了一只1940年代的Minerva計時碼表，外表尺寸相同，但Logo位置略有調整。原本12點鐘位置的花式書寫Minerva字樣，變成了新一代的萬寶龍Logo，因為萬寶龍就是Minerva，而新的Minerva Logo則移至六點鐘方向，表背並以雷射於鈦金屬底蓋刻有Minerva女神Logo，手上鍊MB M16.29機芯並具備經典的V形橋板連結了是計時秒輪與計時分鐘輪，其上並刻有Minerva字樣，優雅而懷舊。

1858 Geosphere限量沙漠腕表則是由品牌好友、傳奇登山家Reinhold Messner一趟2004年的戈壁沙漠橫跨得到靈感，具有獨特弧形南北半球儀與世界時區功能外，披上了一層大漠的極地沙棕色，鈦金屬表背並以雷射雕刻，在不同角度、距離與溫度下，最終重現了一幅沙漠中「烈火危崖（Flaming Cliffs）」的極地美景。

最後Pythagore小秒盤腕表的機芯設計暗藏黃金比例，也是向畢達哥拉斯（Pythagore）的致意之作，全新的MB M14.08其機芯編碼暗藏玄機，14代表了機芯直徑的14法分，08則代表了與黃金比例相關的費氏序列。具有棕色、藍色兩種復古Sfumato鱷魚皮表帶，機芯都使用了未處理的德國銀（Maillechort）。同時面盤四點鐘方向還有著Minerva字樣的隱藏式簽名，這也是萬寶龍首次出現隱藏式簽名的表款，足證其收藏與賞玩趣味。

傳奇登山冒險家Reinhold Messner曾於2004年橫斷戈壁沙漠。圖 / 萬寶龍提供。
傳奇登山冒險家Reinhold Messner曾於2004年橫斷戈壁沙漠。圖 / 萬寶龍提供。
Pythagore小秒盤腕表的機芯設計暗藏黃金比例，也是向畢達哥拉斯（Pythagore）的致意之作。圖 / 萬寶龍提供。
Pythagore小秒盤腕表的機芯設計暗藏黃金比例，也是向畢達哥拉斯（Pythagore）的致意之作。圖 / 萬寶龍提供。
橫斷沙漠需要什麼工具？這是傳奇登山冒險家Reinhold Messner的組合，未來想必會再加上一只萬寶龍1858 Geosphere限量沙漠腕表。圖 / 萬寶龍提供。
橫斷沙漠需要什麼工具？這是傳奇登山冒險家Reinhold Messner的組合，未來想必會再加上一只萬寶龍1858 Geosphere限量沙漠腕表。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍1858單按把限量計時碼表Origin，表背以雷射刻有Minerva女神的文化圖騰，價格店洽。圖 / Montblanc提供（合成圖）。
萬寶龍1858單按把限量計時碼表Origin，表背以雷射刻有Minerva女神的文化圖騰，價格店洽。圖 / Montblanc提供（合成圖）。

腕表 時區 德國

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