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造型湯圓、超萌周邊！ 首間「天竺鼠車車聯名店」搶先看

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
獲得日本官方認證的天竺鼠車車造型湯圓。記者陳睿中／攝影
獲得日本官方認證的天竺鼠車車造型湯圓。記者陳睿中／攝影

天竺鼠車車的粉絲們注意了！「桂冠」此次攜手「天竺鼠車車」，自即日起於台北華山文創園區打造「桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店」，店內除了可見到馬鈴薯、西羅摩等5隻主要角色之外，還有造型保冷袋、陶瓷湯碗組等限量週邊商品，更有獲得日本官方認證的「手作天竺鼠車車造型湯圓」。桂冠也透漏，開放報名後，千餘個入場名額在2個多小時就被登記一空，顯現天竺鼠車車的高人氣。

「桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店」自即日起正式開幕，活動時間至5月9日為止，共計28天，每日開放時間為12:00～20:00，採免費入場。店內以放大版的動畫城市造景為基礎，並展示有馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力、泰迪等5隻主角的拍照互動裝置。現場並設有祈福牆，讓民眾能夠書寫心願。同時店內提供有天竺鼠車車聯名款的桂冠湯圓禮盒組（199元）、造型保冷袋（499元）、限定陶瓷湯碗（699元）、多功能環保野餐墊（1,399元）等一系列商品供民眾購買。

本次聯名體驗店的亮點之一，就是獲得日本官方認證的「手作天竺鼠車車造型湯圓」，每一顆都重現主角們的可愛模樣。民眾凡消費滿額，就可以獲得專家教學DIY課程，親手製作自己專屬的天竺鼠車車湯圓。另外於現場寫下祈福卡，也能夠免費獲得限量的「車車口罩」。

由於聯名店空間不大，因此均採限額入內。業者表示，自3月11日開放報名後，千餘個入場名額在2個多小時就被登記一空，但仍然會開放現場名額供民眾入內參觀。儘管有多方單位邀請，但仍限定僅此一場，民眾可以把握機會前往。

桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店店內可見到眾多天竺鼠車車元素。記者陳睿中／攝影
桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店店內可見到眾多天竺鼠車車元素。記者陳睿中／攝影
凡參加祈願卡活動，就可獲得車車口罩。記者陳睿中／攝影
凡參加祈願卡活動，就可獲得車車口罩。記者陳睿中／攝影
聯名店內，可以看見馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力、泰迪等5隻主角的拍照互動裝置。記者陳睿中／攝影
聯名店內，可以看見馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力、泰迪等5隻主角的拍照互動裝置。記者陳睿中／攝影
除了重現城市造景，現場也有眾多周邊商品可供選購。記者陳睿中／攝影
除了重現城市造景，現場也有眾多周邊商品可供選購。記者陳睿中／攝影
限定陶瓷湯碗組，每套699元。記者陳睿中／攝影
限定陶瓷湯碗組，每套699元。記者陳睿中／攝影
民眾可以參與DIY課程，製作專屬的天竺鼠車車造型湯圓。記者陳睿中／攝影
民眾可以參與DIY課程，製作專屬的天竺鼠車車造型湯圓。記者陳睿中／攝影

天竺鼠車車 桂冠 湯圓

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