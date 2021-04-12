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BOUCHERON頂級珠寶哥倫比亞「木佐」產祖母綠珍稀誘客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶多達五種配戴方式，是本次展出亮點，訂價約6,084萬7,500元。記者沈昱嘉 / 攝影。
CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶多達五種配戴方式，是本次展出亮點，訂價約6,084萬7,500元。記者沈昱嘉 / 攝影。

今年一月時甫公布、由創意總監Claire Choisne創作的寶詩龍（Boucheron）2021年「Histoire de Style , Art Déco」頂級珠寶，近日正式於晶華酒店B1專賣店上正式亮相。全系列約超過100件藝術創作總值破10億，鮮明的裝飾藝術風格疊加上寶石的詩意對話，引人重回咆哮的1920年代（Roaring Twenties），優雅、無性、超展開。

根據了解，本地市場對高級珠寶的需求依然強勁，以Boucheron的VIP客群今年便對高級訂製、大克拉數貴重寶石持續抱有高度興趣；例如本次展出的多顆祖母綠戒指，便使用常於國際拍賣會創下高價的哥倫比亞木佐（Muzo）產區祖母綠，其帶有純正哥倫比亞祖母綠的色帶、色蘊，以及更優雅美麗的花園現象，因而受到頂級藏家與拍賣會的青睞。

Boucheron從2021年起全新定調，每年一月發表的系列將從古董珠寶中得到靈感，例如2021便以Art Deco為靈感，定名為Historie de Style , Art Deco，而七月的高級珠寶則將是創意總監Claire Choisne天馬行空的創意系列之作。Claire Choisne今年大膽將1920年代巴黎女子以男性服飾的陽剛調性化為新女性風格主張，低垂領口、長項鍊、光澤皮長褲以新時代氛圍，烘托出珠寶的當代貴族氛圍。

「CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶」是本次Historie de Style , Art Deco頂級珠寶系列代表之作，由於可拆卸組合成為胸針、項鍊、頸鍊，多達五種配戴方式，並以黑漆、白鑽、祖母綠為主素材，具備裝飾藝術風格（Art Deco）、1920的Flapper長項鍊風格、黑白綠三色，以及可轉換等四項特色。柔韌如絲綢領帶的白金項鍊上，縱橫的瑪瑙與黑漆飾面帶有一枚可拆卸胸針，並以8.02克拉的祖母綠豔冠群芳，可化身領帶、Y字型流蘇長項鍊，又或一件象徵社經地位的自信胸針，訂價約6,084萬7,500元。

使用贊比亞（Zambian）祖母綠珠的「PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領」雖是印度大君Maharajah of Patiala的收藏得到啟發，但對Claire Choisne而言，珠寶並不為女性或男性服務，更接近無性別，以此為立基，珠寶只有經典為風格、而無趨勢可言。220顆祖母綠珠總重約達1071.97克拉、並綴飾1150顆鑽石約28.92克拉，將古印度配戴珠寶的文化脈絡，以及東方君王的蕩氣迴腸，化為新時代女性的灑落不羈，訂價約1億4,563萬5,000元；「RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶則」是經典的無性別的風格具現：圖繪線條可成為男仕燕尾服的腰帶、用以搭配女仕訂製服的珠寶頭帶或頸鍊，更可拆卸變成兩條性別中立的手鍊，訂價約1,806萬元。

全系列頂級珠寶已從即日起於晶華酒店寶詩龍（Bouheron）B1專賣店上展出，直至2021年4月18日（周日）為止。

短版的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，亦可當成頸鍊活用。記者沈昱嘉 / 攝影。
短版的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，亦可當成頸鍊活用。記者沈昱嘉 / 攝影。
對Boucheron創意總監Claire Choisne而言，珠寶無分性別，風格唯有「經典」可定義。圖為新款PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領，訂價約1億4,563萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
對Boucheron創意總監Claire Choisne而言，珠寶無分性別，風格唯有「經典」可定義。圖為新款PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領，訂價約1億4,563萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
精湛的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，是本次Historie de Style , Art Deco頂級珠寶系列的代表之作，具黑白綠、Flapper式長項鍊、轉換式珠寶、裝飾藝術風格等四大特色。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
精湛的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，是本次Historie de Style , Art Deco頂級珠寶系列的代表之作，具黑白綠、Flapper式長項鍊、轉換式珠寶、裝飾藝術風格等四大特色。圖 / Boucheron提供（合成圖）。
Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠耳環，鑲飾2顆2.27克拉及2.14克拉祖母綠為主石、228顆鑽石約5.98克拉，並飾以黑漆，以白金及鉑金打造，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠耳環，鑲飾2顆2.27克拉及2.14克拉祖母綠為主石、228顆鑽石約5.98克拉，並飾以黑漆，以白金及鉑金打造，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可成為男仕燕尾服的腰帶、或用以搭配女仕訂製服的珠寶頭帶或頸鍊，成現Boucheron的可轉換式設計珠寶風格。記者沈昱嘉 / 攝影。
RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可成為男仕燕尾服的腰帶、或用以搭配女仕訂製服的珠寶頭帶或頸鍊，成現Boucheron的可轉換式設計珠寶風格。記者沈昱嘉 / 攝影。
名模邱馨慧配戴上Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，展現Boucheron 2021年的Art Deco頂級珠寶風格。記者沈昱嘉 / 攝影。
名模邱馨慧配戴上Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，展現Boucheron 2021年的Art Deco頂級珠寶風格。記者沈昱嘉 / 攝影。
Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，約6,084萬7,500元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，約6,084萬7,500元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 哥倫比亞

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