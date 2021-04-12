2021 WW表展／路易威登活動骷髏霸氣 Vivienne童趣奢華

自2002年開始投入高級製表領域的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），今年於鐘表與奇蹟數位表展（Watches & Wonders）發表令人驚豔的創意新作。除了稍早搶先曝光的奢華運動休閒表Tambour Street Diver，配色與細節都極富時尚魅力，是今年主力爭取市佔率的作品。表展新作則展現品牌製表技術與創意企圖心：Tambour Carpe Diem精緻的活動人偶獨樹一幟、Tambour Curve GMT Flying Tourbillon飛行陀飛輪不落俗套，超人氣的吉祥物Vivienne更以別出心裁的方式融入高級表款的設計。

「我們的目的是不落俗套。」路易威登鐘表工坊製表師Michel Navas說。令人過目難忘的Tambour Carpe Diem，靈感來自LV為客戶訂製的作品，耗時2年研發。表盤上虛空畫風的蛇和骷髏頭由瑞士首屈一指的琺瑯工匠Anita Porchet和雕刻師Dick Steenman精心製作，按下表殼右側的爬蟲型按鈕，表盤中央的蛇會抬頭、露出位於骷髏頭額頭上的孔顯示小時，而響尾蛇的尾巴則會震盪指出位於儲備動力沙漏下方的分鐘。骷髏的眼睛是路易威登的經典花紋，同時下巴會露出嘲諷的笑容，浮現「Carpe Diem」（把握這一天）字樣，持續16秒鐘。

Tambour Carpe Diem共有跳時、逆向分針、動力儲備、以及按下啟動的4種機械活動，完全由路易威登自行研發製作的LV 525機芯，目前正在申請多項專利，而且從背面可以看見組裝成骷髏頭的形狀的機芯，和正面的虛空派畫風相呼應。

Tambour Curve GMT飛行陀飛輪腕表別緻的表殼形狀，延伸自去年推出的Tambour Curve飛行陀飛輪日內瓦印記腕表，視覺設計特徵靈感來自於2002年首次推出的Tambour，其曲線則是啟蒙於最令人驚艷的國際機場航廈建築。Tambour Curve GMT飛行陀飛輪腕表設計巧妙，採24小時制的第二地時間顯示，位於3點鐘位置，可以右側猶如計時碼表造型的按鈕快調，前後移動三角形圖案小時指示。為貫徹履行精神，Tambour Curve GMT飛行陀飛輪腕表完全為輕盈的鈦金屬打造，表耳、按鈕、旋轉表冠以18克拉玫瑰金製作，全鈦版本搭配納米比亞產吉丙隕石製作的表面和長型切割鑽石鑲成的小時標記。