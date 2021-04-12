泰國美食節今登場 在台灣秒飛泰國感受南洋味

泰國商務辦事處與Breeze Super共同舉辦的泰國美食節，4月12日到4月25日在Breeze Super微風超市舉行，各式暢銷泰國食品與經典泰國菜會輪番上陣，泰國駐台代表也會到場宣傳泰國美食。在疫情影響下國人出國不易，泰國美食節可讓國人秒飛泰國感受南洋味。

由CNN旅遊票選世界五十大最佳美食排行榜，泰國料理占了七名，泰國美食也是米其林的重要主流。微風超市在連續八年舉辦泰國美食節的銷售經驗中發現，從魚露、綠咖哩、紅咖哩、黃咖哩、酸辣湯醬到新鮮蔬果青木瓜、綠茄紫茄到藥味香料運用如香茅、檸檬葉、咖哩葉、南薑等，消費者從帶回家的熟食料理到自己動手學做泰國菜，從商品品項廣度到料理運用的深度都逐年成長，帶動泰國菜的風行。

今年泰國美食節微風超市彙整推薦熱銷排行榜前五名的泰國商品，包含「泰式酸辣湯醬」、「打拋醬」、「咖哩調理包」、「海鮮沾醬」、「泰式沙拉醬」，讓泰式美味都能夠在家簡單自己料理上桌。甚至也開發一料理一組合，整合食材讓消費者更容易動手做出的泰國美食。

今年擴大與泰國辦事處合作的泰國美食節，從過往的暢銷人氣菜色中再提出今年的流行菜，以推廣八年的青木瓜沙拉結合台灣的芒果青在地特產做為素材做為啟動儀式，象徵承先啟後，剛走紅的火山排骨也由泰國食品進口商緣蘋果安排蘇差拉師傅在現場示範，讓消費者學做最新流行泰國菜。

蘇差拉在周末假日午後在南山旗艦店與復興本店舉辦流行泰國菜的示範活動，示範青芒果沙拉、綠咖哩雞等人氣菜色。