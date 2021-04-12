快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏季跑鞋接力登場！涼感紗線、透氣設計助攻 克服炎熱高溫不煩惱

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列。圖／PUMA提供
PUMA延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列。圖／PUMA提供

轉瞬間，氣溫就突破30度了，對熱愛慢跑的人來說，對身體可是一大負擔，特別是足部的感受特別明顯。運動品牌因應夏季到來，於是便將招牌跑鞋改以加入涼感紗線製作，或是優化的透氣設計，讓跑者長時間穿著也能維持涼爽感。

adidas專為夏季悶熱氣候設計全新CLIMACOOL VENTO跑鞋，多處使用透氣設計，鞋面採拼接鏤空透氣網布搭配全新後跟支撐TPU，並針對重點區域加強散熱，透氣性及支撐度雙重升級；多孔式設計大底、360度全方位透氣鞋墊，讓跑者體驗最有感的足底降溫。獨特切割式BOOST中底，增加跑鞋可彎曲幅度，不僅保有柔軟回彈腳感，更提升穿著靈活度；後跟TPU支撐片完美包覆後腳跟，耐磨橡膠大底提供防滑能力，賦予最舒適的跑步感受。首發配色同樣呼應夏季，以搶眼螢光黃鞋身與鞋底，創造強烈視覺衝擊。

PUMA Velocity Nitro CoolAdapt鞋3,680元。圖／PUMA提供
PUMA Velocity Nitro CoolAdapt鞋3,680元。圖／PUMA提供

今年年初，PUMA呈現了全新NITRO氮氣科技跑鞋，是一雙「超輕量」與「高緩衝」並存的高穩定機能鞋款，一問世就引起熱烈討論。所以入夏之際，品牌延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列，運用特殊涼感紗線創造快速冷卻與高效濕度管理，搭配避震高緩衝的輕量氮氣中底，讓夏日慢跑更舒適、高效率。而且同樣針對不同需求的跑者提供強調舒適避震的Velocity NITRO COOLADAPT鞋、長距離跑者所需最大緩衝效能的Deviate NITRO COOLADAPT鞋。

PUMA Deviate Nitro CoolAdapt鞋4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Deviate Nitro CoolAdapt鞋4,980元。圖／PUMA提供

adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋4,590元。圖／adidas提供

adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋4,590元。圖／adidas提供

adidas CLIMACOOL VENTO系列女鞋4,590元。圖／adidas提供
adidas CLIMACOOL VENTO系列女鞋4,590元。圖／adidas提供

品牌

延伸閱讀

女友要求婚禮穿增高鞋墊才肯嫁…他怨沒尊嚴 網：是幫你顧面子

備戰東京奧運！ASICS推出旗艦級跑鞋 助選手提升佳績

路跑／亞瑟士推最新競速跑鞋 許績勝笑稱想重出江湖

跑步小品／淺析禁鞋之爭議

相關新聞

造型湯圓、超萌周邊！ 首間「天竺鼠車車聯名店」搶先看

天竺鼠車車的粉絲們注意了！「桂冠」此次攜手「天竺鼠車車」，自即日起於台北華山文創園區打造「桂冠×天竺鼠車車 聯名體驗店」...

靈活調整空間尺度 模擬智能城市生活概念

嶄新的住宅方案Van B 位於德國慕尼黑的Infanteriestrasse，毗鄰慕尼黑未來的「Kreativquartier」（創意區），建成後將重塑未來的城市生活。作為現代都市住宅的新模範，Van B 可以滿足不斷變化的人口數量和多種家庭類型的需求。以其靈活度高，醒目的外觀和室外共用空間，為都市的人們創造了一種新的生活方式。

活在自己世界！王柏傑站台RADO表 最愛黑金配一表搞定

從2019年200米的精鋼七珠鍊帶、2020年首發的300米三版帶，再到2020下半年乘勝追擊的青銅表，雷達（RADO）...

瑞莎為CITIZEN化身公主演繹迪士尼女表 直呼「夢幻造型就是要搭配夢幻表」

雖然離今年母親節還將近1個月，但CITIZEN已迫不及待的為女性消費者呈現這季新款女表，特別的是首度與迪士尼跨界，打造多...

家樂福母親節早鳥預購滿500送50 愛買量販限店推「代客料理」服務

每到母親節就是各式華麗蛋糕登場的最佳時機，近年量販通路也紛紛加入母親節蛋糕預購戰局，要用甜到心坎裡的蛋糕甜點狙擊媽咪的心...

貓奴注意！金雞母與貓小姐Ms.Cat聯名粉萌系甜品登場

百花齊放的春天，絕對少不了夢幻少女系的粉色甜品！永康商圈知名甜品店金雞母Jingimoo，與深受貓奴喜愛的圖文作家貓小姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。