企業新挑戰 「AgileLink集中管理平台」簡化網路管理作業

全球化競爭加上疫情推波助瀾，雲端教學、企業遠端管理都格外受到重視，不僅要高運作效率，更要兼顧安全的網路環境。網路服務頻寬管控品牌UGuard針對AgileLink次世代廣域網路管理設備管理的便利性，新開發了「AgileLink集中管理平台」，提供集中且自動化的設備管理機制，輕鬆建立多台設備之間的WarpTunnel連線。利用路由點和邏輯網路的設定概念，讓管理者更輕鬆、安全地配置和設計各個不同實體辦公室之間的網路連接架構。

路由點和邏輯網路的概念，讓管理者以更簡易的介面瞭解各個網路區段的功能和路由路徑和方式，不再是以難以辨識的網路位址數字來配置網路連接的條件。透過物件的方式整合及傳送至多個具有相同功能的網路區段，並選擇繞送到各網路區段的演算規則，統一在單一管理平台即可進行管理作業，大大簡化了流程複雜度。不僅如此，透過物件化的管理方式，也可以清楚以功能的方式區分各個實體辦公室提供的服務類型，同時依據不同功能的重要程度，配置不同類型的路由演算方式，確保關鍵服務的連線品質和持續性。