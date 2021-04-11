滿額送「1.8萬元帝王蟹」！頂鮮打卡送「鮮露蒸鮑魚」

一年一度的母親節即將到來，「頂鮮台南擔仔麵」提前為媽媽們慶祝。即日起至4月30日期間，凡單桌消費滿3萬元，即免費招待價值18,000元、重3公斤的「現撈帝王蟹」1隻，讓媽媽們享受生猛海味。活動期間內，參與打卡活動，還可獲得「鮮露蒸鮑魚」1份，送完為止。

自1993年起，陸續於台中、高雄開拓據點的「頂鮮台南擔仔麵」，主打以水晶燈、歐陸餐具與奢華裝潢元素，提供海鮮料理與台灣傳統小吃，並於2011年插旗台北101的86樓，增添高空用餐的氛圍。包括鮮露清蒸龍膽魚、芙蓉賽螃蟹、清蒸處女蟳等菜色，都是店內的人氣料理。