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滿額送「1.8萬元帝王蟹」！頂鮮打卡送「鮮露蒸鮑魚」
一年一度的母親節即將到來，「頂鮮台南擔仔麵」提前為媽媽們慶祝。即日起至4月30日期間，凡單桌消費滿3萬元，即免費招待價值18,000元、重3公斤的「現撈帝王蟹」1隻，讓媽媽們享受生猛海味。活動期間內，參與打卡活動，還可獲得「鮮露蒸鮑魚」1份，送完為止。
自1993年起，陸續於台中、高雄開拓據點的「頂鮮台南擔仔麵」，主打以水晶燈、歐陸餐具與奢華裝潢元素，提供海鮮料理與台灣傳統小吃，並於2011年插旗台北101的86樓，增添高空用餐的氛圍。包括鮮露清蒸龍膽魚、芙蓉賽螃蟹、清蒸處女蟳等菜色，都是店內的人氣料理。
為慶祝母親節，即日起至4月30日期間，店內單桌消費滿3萬元，即可贈送「3KG現撈帝王蟹」1隻，原價18,000元；4月15日至4月30日期間，凡參與指定打卡活動，則可獲得「鮮露蒸鮑魚」1份。業者指出，鮮露蒸鮑魚使用台菜常見的海鮮食材，透過刀工料理後，佐以清爽和風醬汁清蒸煮，盤底並有吸附湯汁的日式葛粉，透過多重活動，讓母親們在佳節可以享受鮑魚、帝王蟹的滋味。活動需提前3天預定。
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