2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

瑞士僅存少數非集團、由家族獨立經營的品牌蕭邦(Chopard),今年首度參加鐘表與奇蹟數位表展(Watches & Wonders)。雖然是歷史超過160年的品牌,不過品牌旗下的高級製表廠L.U.C,其實是當今蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾(Karl-Friedrich Scheufele)接手後,於擁有200多年悠久製表傳統的弗勒里耶村創立的,致力於捍衛和恢復歷代製表師所傳承的工藝和技術。如今,這個全球知名的高級製表廠歡慶25周年,品牌推出多枚深具紀念意義的表款,包括體現L.U.C系列價值的L.U.C QF Jubilee,品牌首款跳時腕表L.U.C Quattro Spirit 25,以及使用創新材質5級陶瓷鈦金屬的兩款旅行腕表L.U.C GMT One Black與L.U.C Time Traveler One Black。

歡慶表廠25周年

以1950年代L.U.Chopard腕表為藍本的全新L.U.C QF Jubilee,是Qualité Fleurier基金會認證的首個L.U.C精鋼腕表。多個同心圓組成的分區表盤受到裝飾藝術風格和包豪斯風格的啟發,以銀色太陽紋為中心,圍繞一圈蕭邦標準色藍色的小時圈,並點綴人字條紋時標,最後配上黑色鐵軌刻度圈。配22K金微型自動盤的L.U.C 96.09-L型機芯採用蕭邦Twin技術的疊加雙發條盒,兼備現代與復古,勾勒出品牌心目中年輕紳士的樣貌。

L.U.C Quattro Spirit 25腕表以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造的圓潤表殼,靈感源自品牌創辦人路易于利斯蕭邦(Louis-Ulysse Chopard)曾設計的獵蓋懷表。為耗能較大的跳時功能,蕭邦以Chopard Quattro技術4個發條盒的超精密LUC 98.06-L型手上鍊機芯,為這枚腕表提供長達8天的動力。機芯採鵝頸微調,游絲末端配有飛利浦(Phillips)曲線,以維持精準走時。簡約純粹的白色大明火琺瑯表盤體現表廠美學,小時視窗位於6點鐘位置,「L.U.CHOPARD」標誌、鐵軌刻度圈和顯示分鐘的阿拉伯數字,則以黑色琺瑯疊加燒製完成。

年輕紳士旅行表新材質 珠寶表瑰麗迷人

品牌也在材質上不斷推陳出新。萬年曆與計時碼表的結合,長久以來被鑒賞家視為製表工藝的最高技術之一,蕭邦繼5年前推出全自製機芯L.U.C Perpetual Chrono後,今年新作以輕盈的5級鈦金屬打造表殼,為尋求金質或鉑金以外材質的高階收藏家提供創新選擇。而L.U.C GMT One Black兩地時間腕表,以及L.U.C Time Traveler One Black世界時區腕表,採用首度引進鐘表領域的陶瓷鈦金屬材質,並以洋溢個性氣息的灰黑色調演繹,是針對新一代紳士推出的旅行腕表。