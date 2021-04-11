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2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦Haute Joaillerie高級珠寶系列腕表，價格未定。
蕭邦Haute Joaillerie高級珠寶系列腕表，價格未定。

瑞士僅存少數非集團、由家族獨立經營的品牌蕭邦（Chopard），今年首度參加鐘表與奇蹟數位表展（Watches & Wonders）。雖然是歷史超過160年的品牌，不過品牌旗下的高級製表廠L.U.C，其實是當今蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）接手後，於擁有200多年悠久製表傳統的弗勒里耶村創立的，致力於捍衛和恢復歷代製表師所傳承的工藝和技術。如今，這個全球知名的高級製表廠歡慶25周年，品牌推出多枚深具紀念意義的表款，包括體現L.U.C系列價值的L.U.C QF Jubilee，品牌首款跳時腕表L.U.C Quattro Spirit 25，以及使用創新材質5級陶瓷鈦金屬的兩款旅行腕表L.U.C GMT One Black與L.U.C Time Traveler One Black。

歡慶表廠25周年

以1950年代L.U.Chopard腕表為藍本的全新L.U.C QF Jubilee，是Qualité Fleurier基金會認證的首個L.U.C精鋼腕表。多個同心圓組成的分區表盤受到裝飾藝術風格和包豪斯風格的啟發，以銀色太陽紋為中心，圍繞一圈蕭邦標準色藍色的小時圈，並點綴人字條紋時標，最後配上黑色鐵軌刻度圈。配22K金微型自動盤的L.U.C 96.09-L型機芯採用蕭邦Twin技術的疊加雙發條盒，兼備現代與復古，勾勒出品牌心目中年輕紳士的樣貌。

L.U.C Quattro Spirit 25腕表以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造的圓潤表殼，靈感源自品牌創辦人路易于利斯蕭邦（Louis-Ulysse Chopard）曾設計的獵蓋懷表。為耗能較大的跳時功能，蕭邦以Chopard Quattro技術4個發條盒的超精密LUC 98.06-L型手上鍊機芯，為這枚腕表提供長達8天的動力。機芯採鵝頸微調，游絲末端配有飛利浦（Phillips）曲線，以維持精準走時。簡約純粹的白色大明火琺瑯表盤體現表廠美學，小時視窗位於6點鐘位置，「L.U.CHOPARD」標誌、鐵軌刻度圈和顯示分鐘的阿拉伯數字，則以黑色琺瑯疊加燒製完成。

年輕紳士旅行表新材質 珠寶表瑰麗迷人

品牌也在材質上不斷推陳出新。萬年曆與計時碼表的結合，長久以來被鑒賞家視為製表工藝的最高技術之一，蕭邦繼5年前推出全自製機芯L.U.C Perpetual Chrono後，今年新作以輕盈的5級鈦金屬打造表殼，為尋求金質或鉑金以外材質的高階收藏家提供創新選擇。而L.U.C GMT One Black兩地時間腕表，以及L.U.C Time Traveler One Black世界時區腕表，採用首度引進鐘表領域的陶瓷鈦金屬材質，並以洋溢個性氣息的灰黑色調演繹，是針對新一代紳士推出的旅行腕表。

高級珠寶工藝非凡的蕭邦，今年女表也在既有的系延伸出全新的瑰麗創作。以美鑽聞名的L’Heure du Diamant今年採用珍珠母貝打造嶄新的枕形表殼，搭配裝飾樹皮質感手工金雕表鍊。以富麗堂皇的偉大帝國為靈感的IMPERIALE系列，在既有的藍色和粉色珍珠母貝表盤的月相腕表之餘，今年則以佈滿點點星光的砂金石為系列提供更完整的選擇。著名的滑動鑽石Happy Diamonds系列，則有大溪地灰色珍珠貝母搭配15顆滑動鑽石的珠寶表，表圈外更以爪鑲裝飾整圈美鑽，璀璨迷人。Haute Joaillerie高級珠寶表，在整圈滑動鑽石外則以欖尖形切割寶石組成華麗的月桂花環，除了全鑽款，亦有粉紅剛玉和藍寶石打造的繽紛作品。。

L.U.C GMT One Black腕表，42毫米5級陶瓷鈦金屬表殼、L.U.C 01.10-L自動上鍊機芯，售價未定，限量250枚。圖／蕭邦提供
L.U.C GMT One Black腕表，42毫米5級陶瓷鈦金屬表殼、L.U.C 01.10-L自動上鍊機芯，售價未定，限量250枚。圖／蕭邦提供
IMPERIALE Moonphase系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲鑽、自動上鍊機芯Chopard 96.25-C、砂金石玻璃月相與表盤，價格未定。
IMPERIALE Moonphase系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲鑽、自動上鍊機芯Chopard 96.25-C、砂金石玻璃月相與表盤，價格未定。
蕭邦L.U.C表廠今年歡慶25周年，推出具有紀念意義的表款。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C表廠今年歡慶25周年，推出具有紀念意義的表款。圖／蕭邦提供
L.U.C QF Jubilee腕表，39毫米精鋼表殼、L.U.C 96.09-L自動上鍊機芯，售價未定，限量編號發行25枚。圖／蕭邦提供
L.U.C QF Jubilee腕表，39毫米精鋼表殼、L.U.C 96.09-L自動上鍊機芯，售價未定，限量編號發行25枚。圖／蕭邦提供
L.U.C Perpetual Chrono腕表鈦金屬款，45毫米5級鈦金屬表殼、L.U.C 03.10-L手上鍊機芯，售價未定，限量編號發行20枚。圖／蕭邦提供
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L.U.C Time Traveler One Black與L.U.C GMT One Black腕表同是全球首枚採用5級陶瓷鈦金屬製成的旅行腕表。圖／蕭邦提供
L.U.C Time Traveler One Black與L.U.C GMT One Black腕表同是全球首枚採用5級陶瓷鈦金屬製成的旅行腕表。圖／蕭邦提供
L.U.C Time Traveler One Black腕表，42毫米5級陶瓷鈦金屬表殼、L.U.C 01.05-L自動上鍊機芯，售價未定，限量250枚。
L.U.C Time Traveler One Black腕表，42毫米5級陶瓷鈦金屬表殼、L.U.C 01.05-L自動上鍊機芯，售價未定，限量250枚。
L.U.C Quattro Spirit 25腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、手上鍊機芯L.U.C 98.06-L、大明火法郎表盤、獲日內瓦印記，價格未定，限量100只。圖／蕭邦提供
L.U.C Quattro Spirit 25腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、手上鍊機芯L.U.C 98.06-L、大明火法郎表盤、獲日內瓦印記，價格未定，限量100只。圖／蕭邦提供
L.U.C Perpetual Chrono腕表鈦金屬款，45毫米5級鈦金屬表殼、L.U.C 03.10-L手上鍊機芯，售價未定，限量編號發行20枚。圖／蕭邦提供
L.U.C Perpetual Chrono腕表鈦金屬款，45毫米5級鈦金屬表殼、L.U.C 03.10-L手上鍊機芯，售價未定，限量編號發行20枚。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds珠寶表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、大溪地珍珠貝母表盤上點綴15顆活動鑽石，售價未定。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds珠寶表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼、大溪地珍珠貝母表盤上點綴15顆活動鑽石，售價未定。圖／蕭邦提供
L.U.C Quattro Spirit 25腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、手上鍊機芯L.U.C 98.06-L、大明火法郎表盤、獲日內瓦印記，價格未定，限量100只。圖／蕭邦提供
L.U.C Quattro Spirit 25腕表，40毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金表殼、手上鍊機芯L.U.C 98.06-L、大明火法郎表盤、獲日內瓦印記，價格未定，限量100只。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant枕形腕表，30.80毫米符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯、白色珍珠母貝表盤，售價未定。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant枕形腕表，30.80毫米符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯、白色珍珠母貝表盤，售價未定。圖／蕭邦提供
L.U.C QF Jubilee腕表，39毫米精鋼表殼、L.U.C 96.09-L自動上鍊機芯，售價未定，限量編號發行25枚。圖／蕭邦提供
L.U.C QF Jubilee腕表，39毫米精鋼表殼、L.U.C 96.09-L自動上鍊機芯，售價未定，限量編號發行25枚。圖／蕭邦提供

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