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吃飯「公民」大 飲食選擇是改變社會的力量

聯合報 / 記者周妤靜/台北即時報導
廚師漢克（Hank Cheng）指導參與民眾製作動福雞蛋沙拉三明治。記者胡經周／攝影
廚師漢克（Hank Cheng）指導參與民眾製作動福雞蛋沙拉三明治。記者胡經周／攝影

親子一面拌雞蛋沙拉，一面認識「非籠飼雞蛋」，產地不再離餐桌那麼遙遠。今天許多家庭一家大小、甚至祖孫三代齊聚家樂福影響力概念店，參加聯合報系願景工程與家樂福基金會共同主辦的「翻轉餐桌」活動，從認識無添加食品及永續生產的概念開始，認識吃飯不只皇帝大，更是發揮影響力的公民力量。

6歲的亮亮撥開玉米鬚看見營養午餐的常客玉蜀黍，廚師漢克（Hank Cheng）表示，比起外食，自己處理食材才能感受到原形食物的美好，吃得安心又健康。剝好的玉蜀黍和著國產無鹽奶油及無加糖醬油下鍋，一時香氣四溢，展現「真食物」天然色香味的實力，亮亮的媽媽江茹萍強調，希望透過飲食教育培養孩子吃原形食物的習慣，以及重視友善環境與動物的觀念。

願景工程自2015年陸續推出「飲食革命」、「舌尖上的化學」、「農場動物的眼淚：餐桌美味背後的飼養悲歌」等專題報導，揭露食品產地、製程與包裝的道德問題。家樂福也以通路商的角色，一齊推督食品上游的改革。家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，當銷售端與消費者都能夠相信包裝，知道商品的選擇影響到哪些人、哪些層面，就能夠合作促成改變。「家樂福影響力概念店」即以此概念成立，推出「非籠飼」雞蛋、具「永續漁業標章」的魚罐頭等商品。

一手推著嬰兒車，一旁站著媽媽、先生三代同堂參與活動的王仕馨說，從生產、加工、包裝開始認識食物，才會懂得珍惜餐盒裡的每一樣食物，「台灣就不會有剩食問題。」小學一年級的吳宇鳴說，今日最令他意外的是：「雞不是只能住在籠子裡！」非籠飼意即蛋雞住在放牧和平飼的空間，因空間夠大相對容易維持清潔，不需噴灑過多殺蟲劑，可避免雞蛋殘留芬普尼。吳宇鳴的媽媽雷碧文補充，讓孩子知道如何挑選安全的食材是最重要的。

「翻轉餐桌」線下活動開放報名當天馬上額滿，顯見願景工程會員對於「飲食革命」的重視。活動中，親子善用不含化學添加物的食物完成五道料理，一起聆聽米、雞蛋、醬油、巧克力與牛奶的產地故事，並用自備餐具盛裝自己碾的米帶回家。當公民意識到餐桌上的食物並非理所當然、取之有道，這份責任感便有機會化為改變食品生產鏈的影響力。

親子第一次體驗碾米，並以自備容器盛裝剛碾好、溫熱的米。記者胡經周／攝影
親子第一次體驗碾米，並以自備容器盛裝剛碾好、溫熱的米。記者胡經周／攝影
家樂福企業社會責任暨溝通部門公關經理林夢紹向參與民眾介紹在地生產、無化學添加的醬油，以及動物福利雞蛋等注重永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的食材。記者胡經周／攝影
家樂福企業社會責任暨溝通部門公關經理林夢紹向參與民眾介紹在地生產、無化學添加的醬油，以及動物福利雞蛋等注重永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的食材。記者胡經周／攝影

家樂福 雞蛋 願景

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