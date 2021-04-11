吃飯「公民」大 飲食選擇是改變社會的力量

親子一面拌雞蛋沙拉，一面認識「非籠飼雞蛋」，產地不再離餐桌那麼遙遠。今天許多家庭一家大小、甚至祖孫三代齊聚家樂福影響力概念店，參加聯合報系願景工程與家樂福基金會共同主辦的「翻轉餐桌」活動，從認識無添加食品及永續生產的概念開始，認識吃飯不只皇帝大，更是發揮影響力的公民力量。

6歲的亮亮撥開玉米鬚看見營養午餐的常客玉蜀黍，廚師漢克（Hank Cheng）表示，比起外食，自己處理食材才能感受到原形食物的美好，吃得安心又健康。剝好的玉蜀黍和著國產無鹽奶油及無加糖醬油下鍋，一時香氣四溢，展現「真食物」天然色香味的實力，亮亮的媽媽江茹萍強調，希望透過飲食教育培養孩子吃原形食物的習慣，以及重視友善環境與動物的觀念。

願景工程自2015年陸續推出「飲食革命」、「舌尖上的化學」、「農場動物的眼淚：餐桌美味背後的飼養悲歌」等專題報導，揭露食品產地、製程與包裝的道德問題。家樂福也以通路商的角色，一齊推督食品上游的改革。家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，當銷售端與消費者都能夠相信包裝，知道商品的選擇影響到哪些人、哪些層面，就能夠合作促成改變。「家樂福影響力概念店」即以此概念成立，推出「非籠飼」雞蛋、具「永續漁業標章」的魚罐頭等商品。

一手推著嬰兒車，一旁站著媽媽、先生三代同堂參與活動的王仕馨說，從生產、加工、包裝開始認識食物，才會懂得珍惜餐盒裡的每一樣食物，「台灣就不會有剩食問題。」小學一年級的吳宇鳴說，今日最令他意外的是：「雞不是只能住在籠子裡！」非籠飼意即蛋雞住在放牧和平飼的空間，因空間夠大相對容易維持清潔，不需噴灑過多殺蟲劑，可避免雞蛋殘留芬普尼。吳宇鳴的媽媽雷碧文補充，讓孩子知道如何挑選安全的食材是最重要的。