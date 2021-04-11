影／擁有做我們自己的自由！Versace新企劃 邀超模談女權

時尚品牌Versace為今年春夏系列建構出一個由女王梅杜莎（Medusa，Versace的品牌標誌）管理的海底城市「Versacepolis」，主打的包款La Medusa也是以梅杜莎為主角打造。延續這樣描寫強悍、獨立女性的精神，Versace在近日推出了由女性主導的平台企劃「Medusa Power Talks」，建立空間讓女性和非二元性別人士討論權力在現代生活中發揮的作用，以及他們在展示權力或身處重要職位時必須面對的雙重標準。

這個企劃首先由一系列預先錄製的訪問展開，參與談論女性權力的來賓包括超模Irina Shayk、Precious Lee、Indya Moore、Chelsea Miller、攝影師Lucka Ngô等人，創意總監Donatella Versace當然也沒有缺席。「女性的權力就是擁有做我們自己的自由、能夠表達我們所想、對自己感到自在自信。」Irina Shayk說。

而Donatella Versace則是表示：「我們對有權力人士的理解已截然不同。我認為擁有權力的最重要因素，是能自由地表達自己，無所畏懼。權力在日常生活中有不同的作用。Medusa Power Talks讓我能與一眾好友一同討論、審視和議論『權力』在2021年的意義。我很希望提供讓大家發聲的平台，以塑造我理想中的未來，我已迫不及待想聆聽他們的故事。」