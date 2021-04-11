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黛妃婚宴酒亮相 誠品酒窖品鑑會展出逾4,000款佳釀

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
深獲歐陸皇室喜愛的法國Champagne Henriot，獨家Cuve 38香檳選用白丘區最佳特級園葡萄，歷經5年窖藏緩慢熟成，酒香迷人。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
深獲歐陸皇室喜愛的法國Champagne Henriot，獨家Cuve 38香檳選用白丘區最佳特級園葡萄，歷經5年窖藏緩慢熟成，酒香迷人。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

誠品酒窖創立27年來規模最大、酒款最豐富的「時光之釀」春季藏酒品鑑會，即日起至4月18日於誠品信義店6F展演廳舉行。品鑑會特別規劃6大展區，匯聚法國、德國、義大利…等9國、14大產區，超過50家知名酒莊、逾4,000款佳釀。

長年推廣葡萄酒文化的誠品酒窖主理人吳明都，也特別獻出窖藏已逾百年的私人珍藏「布根地名酒莊Dom. Bouchard Pere et Fils一級園Beaune Avaux紅酒」，市面極為罕見，吸引眾多藏家矚目。

會中許多限量珍稀酩酒，品酒多年的行家也未必皆能親眼一見。例如獲得「世界10大香檳品牌」肯定的Taittinger Collection，香檳風味濃郁優雅，是英國黛安娜王妃當年的婚宴用酒，瓶身包裝由品牌每年邀請全球知名藝術家設計，極具收藏價值。

還有被譽為「波爾多貴腐甜酒之王」的1966年Chateau d' Yquem Ygrec，經3年半桶中熟成，酒體散發宛若蜜餞柑橘的果乾甜香及金合歡花、佛手柑香氣，口感華麗濃郁、不容錯過。

此外，帶有獨特辛辣口感的2017 Chambertin Cuvee de Chene，是品牌主理人Laurent Ponsot自立門戶後的創新之作，酒體飽滿，低調木質香氣襯托出李子、黑醋栗、香料、森林濕潤泥土氣味與礦物氣息，風味強烈，尾韻和諧彷彿為節奏強烈的交響樂劃下休止符，令人回味無窮。

從入門款到行家珍藏酒款，此次藏酒品鑑會展售豐富紅白葡萄酒及香檳，年份橫跨逾一世紀，還有威士忌、白蘭地、西班牙啤酒等豐富酒款以及精緻酒杯、酒器可供選擇。

入場除可免費品飲誠品酒窖每日精選8款佳釀，消費滿千還可全額折抵入場費800元，並享指定酒款最低63折優惠。品酒行家和初階酒迷，都可以把握難得機會親臨體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「時光之釀」春季藏酒品鑑會，即日起至4月18日於誠品信義店6F展演廳舉行。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「時光之釀」春季藏酒品鑑會，即日起至4月18日於誠品信義店6F展演廳舉行。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖藏酒品鑑會匯聚全球14大產區，超過50家知名酒莊逾4,000款佳釀，無論純飲或是佐餐都能體驗世界葡萄酒文化。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖藏酒品鑑會匯聚全球14大產區，超過50家知名酒莊逾4,000款佳釀，無論純飲或是佐餐都能體驗世界葡萄酒文化。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國布根地名酒莊Domaine Ponsot釀酒師展現高超技藝，突破2003年歐洲熱浪氣候囿限，精心釀製出難得一見的美味酒款。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國布根地名酒莊Domaine Ponsot釀酒師展現高超技藝，突破2003年歐洲熱浪氣候囿限，精心釀製出難得一見的美味酒款。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖主理人吳明都，獻出窖藏逾百年的布根地Dom. Bouchard Pere et Fils一級園Beaune Avaux紅酒。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
誠品酒窖主理人吳明都，獻出窖藏逾百年的布根地Dom. Bouchard Pere et Fils一級園Beaune Avaux紅酒。圖／誠品酒窖提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

誠品 品牌 葡萄酒

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