黛妃婚宴酒亮相 誠品酒窖品鑑會展出逾4,000款佳釀
誠品酒窖創立27年來規模最大、酒款最豐富的「時光之釀」春季藏酒品鑑會，即日起至4月18日於誠品信義店6F展演廳舉行。品鑑會特別規劃6大展區，匯聚法國、德國、義大利…等9國、14大產區，超過50家知名酒莊、逾4,000款佳釀。
長年推廣葡萄酒文化的誠品酒窖主理人吳明都，也特別獻出窖藏已逾百年的私人珍藏「布根地名酒莊Dom. Bouchard Pere et Fils一級園Beaune Avaux紅酒」，市面極為罕見，吸引眾多藏家矚目。
會中許多限量珍稀酩酒，品酒多年的行家也未必皆能親眼一見。例如獲得「世界10大香檳品牌」肯定的Taittinger Collection，香檳風味濃郁優雅，是英國黛安娜王妃當年的婚宴用酒，瓶身包裝由品牌每年邀請全球知名藝術家設計，極具收藏價值。
還有被譽為「波爾多貴腐甜酒之王」的1966年Chateau d' Yquem Ygrec，經3年半桶中熟成，酒體散發宛若蜜餞柑橘的果乾甜香及金合歡花、佛手柑香氣，口感華麗濃郁、不容錯過。
此外，帶有獨特辛辣口感的2017 Chambertin Cuvee de Chene，是品牌主理人Laurent Ponsot自立門戶後的創新之作，酒體飽滿，低調木質香氣襯托出李子、黑醋栗、香料、森林濕潤泥土氣味與礦物氣息，風味強烈，尾韻和諧彷彿為節奏強烈的交響樂劃下休止符，令人回味無窮。
從入門款到行家珍藏酒款，此次藏酒品鑑會展售豐富紅白葡萄酒及香檳，年份橫跨逾一世紀，還有威士忌、白蘭地、西班牙啤酒等豐富酒款以及精緻酒杯、酒器可供選擇。
入場除可免費品飲誠品酒窖每日精選8款佳釀，消費滿千還可全額折抵入場費800元，並享指定酒款最低63折優惠。品酒行家和初階酒迷，都可以把握難得機會親臨體驗。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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