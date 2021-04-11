快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖鬥士星矢威士忌 雅典娜城戶沙織單桶限量258瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
櫻尾蒸餾所二號廠於2019年底完工。圖／摘自戶河內官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
櫻尾蒸餾所二號廠於2019年底完工。圖／摘自戶河內官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

受到許多動漫迷矚目的聖鬥士星矢系列威士忌，又有新作登場。這回推出的是雅典娜城戶沙織單桶，以罕見的清酒桶熟成，桶號為7153，酒精濃度61％，未著焦糖調色、未經冷凝過濾，限量258瓶。

戶河內威士忌來自位於日本廣島縣廿日市市櫻尾町的中国釀造，與日本三景中最知名的嚴島神社隔海相望。中国釀造成立於大正七年（1918年），最初是以燒酎製造商的角色登上舞台，並在1920年取得威士忌製造許可。

中国釀造旗下的櫻尾蒸餾所一號廠，於2017年完工，以廠內的一對蒸餾器，製作麥芽威士忌新酒與琴酒；二號廠於2019年底完工，專注於穀類威士忌新酒生產。

戶河內威士忌分別儲存於「櫻尾蒸餾所」本社的酒廠酒窖內，天使分享第一年高達11％，之後平均大約5至8％；及過去JR在廣島縣三段峽挖掘的「戶河內隧道」內熟成，環境較潮濕、冬天下雪呈現截然不同的陳年環境。

雅典娜是希臘神話中的智慧女神和戰爭女神，同時也是奧林匹斯偉大的十二神祇之一。希臘聖域是聖鬥士們的大本營，從神話時代開始便一直受到女神所施之結界保護，平常人難以接近。十二宮作為聖域內最重要防線，各宮均有所屬星座的黃金聖鬥士負責守護。城戶沙織是為對抗冥王黑帝斯而降臨到人間的女神雅典娜轉世，也是人類的最終希望，全體黃金白銀青銅聖鬥士的精神領袖。

聖鬥士星矢系列威士忌雅典娜城戶沙織，於4月10日至11日舉行的威士忌品味展（Whisky TASTE）台北場，率先進行每日6瓶限量首賣，預計4月24日正式於通路發售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖鬥士星矢系列威士忌，雅典娜城戶沙織單桶以清酒桶熟陳，限量258瓶。 圖／摘自Whisky TASTE官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖鬥士星矢系列威士忌，雅典娜城戶沙織單桶以清酒桶熟陳，限量258瓶。 圖／摘自Whisky TASTE官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

雅典 希臘 廣島

延伸閱讀

貓奴必敗！ 「Meowseum貓美術館」典藏威士忌系列

展現熱帶水果風情 吉拉海外推出蘭姆酒過桶威士忌

2021威士忌烈酒品味展台北場 4月10日開跑

《戰神4》前傳漫畫《Fallen God》導讀 一窺奎爺流浪到北歐前的故事

相關新聞

吃飯「公民」大 飲食選擇是改變社會的力量

親子一面拌雞蛋沙拉，一面認識「非籠飼雞蛋」，產地不再離餐桌那麼遙遠。今天許多家庭一家大小、甚至祖孫三代齊聚家樂福影響力概...

宏碁虛擬賽車計畫起跑 購指定電競機抽聯名電競按摩椅

近年持續耕耘電競產業，整合產官學資源項教育扎根的宏碁，宣告「Predator League虛擬賽車推廣計畫」正式起跑，除...

2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

瑞士僅存少數非集團、由家族獨立經營的品牌蕭邦（Chopard），今年首度參加鐘表與奇蹟數位表展（Watches & Wo...

法比歐漢神擔任法國精品香水一日店長 與粉絲一起試香

法國籍藝人法比歐今天到高雄漢神本館，為法國精品香水Maison Francis Kurkdjian擔任形象店一日店長。他...

影／擁有做我們自己的自由！Versace新企劃 邀超模談女權

時尚品牌Versace為今年春夏系列建構出一個由女王梅杜莎（Medusa，Versace的品牌標誌）管理的海底城市「Ve...

最強媽咪！生完女兒還沒滿月 Chiara加入TOD'S董事會！

義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近可以說是喜事不斷，上個月底才生下女兒Vittoria，而同樣來自義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。