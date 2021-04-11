聖鬥士星矢威士忌 雅典娜城戶沙織單桶限量258瓶

受到許多動漫迷矚目的聖鬥士星矢系列威士忌，又有新作登場。這回推出的是雅典娜城戶沙織單桶，以罕見的清酒桶熟成，桶號為7153，酒精濃度61％，未著焦糖調色、未經冷凝過濾，限量258瓶。

戶河內威士忌來自位於日本廣島縣廿日市市櫻尾町的中国釀造，與日本三景中最知名的嚴島神社隔海相望。中国釀造成立於大正七年（1918年），最初是以燒酎製造商的角色登上舞台，並在1920年取得威士忌製造許可。

中国釀造旗下的櫻尾蒸餾所一號廠，於2017年完工，以廠內的一對蒸餾器，製作麥芽威士忌新酒與琴酒；二號廠於2019年底完工，專注於穀類威士忌新酒生產。

戶河內威士忌分別儲存於「櫻尾蒸餾所」本社的酒廠酒窖內，天使分享第一年高達11％，之後平均大約5至8％；及過去JR在廣島縣三段峽挖掘的「戶河內隧道」內熟成，環境較潮濕、冬天下雪呈現截然不同的陳年環境。

雅典娜是希臘神話中的智慧女神和戰爭女神，同時也是奧林匹斯偉大的十二神祇之一。希臘聖域是聖鬥士們的大本營，從神話時代開始便一直受到女神所施之結界保護，平常人難以接近。十二宮作為聖域內最重要防線，各宮均有所屬星座的黃金聖鬥士負責守護。城戶沙織是為對抗冥王黑帝斯而降臨到人間的女神雅典娜轉世，也是人類的最終希望，全體黃金白銀青銅聖鬥士的精神領袖。

聖鬥士星矢系列威士忌雅典娜城戶沙織，於4月10日至11日舉行的威士忌品味展（Whisky TASTE）台北場，率先進行每日6瓶限量首賣，預計4月24日正式於通路發售。