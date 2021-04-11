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最強媽咪！生完女兒還沒滿月 Chiara加入TOD'S董事會！
義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近可以說是喜事不斷，上個月底才生下女兒Vittoria，而同樣來自義大利的時尚品牌TOD'S日前更正式宣布，她將加入集團董事會，為集團拓展年輕人市場策略做出相關貢獻。
今年33歲的Chiara Ferragni最早是在2009年開始經營個人部落格The Blonde Salad後，慢慢在時尚圈闖出名號，後來甚至成立個人同名時裝品牌，至今IG帳號擁有2300萬的粉絲。她的一舉一動，無論是穿搭、家庭生活等，都備受粉絲關注。之前在義大利疫情升溫期間，她與音樂人老公更是不斷透過社群平台分享、更新義大利政府的防疫措施和正確的防疫資訊，還舉辦醫療募資活動募得超過上億元台幣協助抗疫，經營、操作社群的組織力、動機和成效，儼然比許多企業和類似的KOL還要強大。
在2017年，TOD'S就曾攜手Chiara Ferragni推出#CHIARALOVESTODS聯名系列，當時她參與了品牌經典的豆豆鞋與Gommino Bag設計。這次TOD'S集團邀請她加入集團董事會，也是希望借助她的社群影響力、對年輕市場和社群行銷的瞭解等，為品牌帶來新的觀點。「Chiara Ferragni對年輕人世界的了解是非常寶貴的。」TOD'S集團董事長Diego Della Valle表示。雙方的合作將會產生什麼嶄新火花？真的令人非常期待！
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