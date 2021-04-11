台灣虎航與中華職棒樂天桃猿隊合作彩繪機首飛

台灣虎航與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊合作推出的彩繪機，11日下午首度載客飛上天。機身漆上Rakuten Monkeys的吉祥物Rocky，搭配台虎橘、樂天紅的配色，搶眼亮麗。

這架首航班機11日中午就停放在桃園機場接駁機坪待命，Rakuten Monkeys樂天桃猿隊球員王溢正、黃子鵬等人，以及啦啦隊樂天女孩與一起參加這趟飛行，旅客在候機室與球員及樂天女孩一起進行遊戲及見面會，台灣虎航與樂天桃猿隊致贈微旅行限定的台灣虎航×Rakuten Monkeys專屬好禮。