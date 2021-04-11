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宏碁虛擬賽車計畫起跑 購指定電競機抽聯名電競按摩椅

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
集結各方力量首屆Predator League虛擬賽車聯賽計畫即刻啟動。圖／宏碁提供
集結各方力量首屆Predator League虛擬賽車聯賽計畫即刻啟動。圖／宏碁提供

近年持續耕耘電競產業，整合產官學資源項教育扎根的宏碁，宣告「Predator League虛擬賽車推廣計畫」正式起跑，除了舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，同時於4月中啟動校園電競列車，將進行虛擬賽車的教育及技術交流；並邀請職業賽車手陳意凡、知名車壇Youtuber-Chester成為Predator League虛擬賽車推廣大使，號召更多人投入新電競領域，擴大電競生態圈。

宏碁台灣區營運長張世欣指出，「運動虛擬化是我們長期觀察的方向，今年度電競策略將著重在賽車項目，透過擬真賽道練習可降低成本，又可跨區域及跨時間選擇不同賽道練習、及與不同國際級對手競技，享受不同以往的賽車體驗，加上適逢疫情，透過虛擬賽車，可讓嚮往賽車的玩家輕鬆踏入賽車世界、也可讓現有賽車手持續練技及炫技。」

宏碁舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，透過體育署轄下的「中華民國電子競技運動協會」與「中華賽車會」協助賽車聯賽規章擬定及跨界媒合，由專業的賽事舉辦單位「SGAN Motorsports」進行賽事執行，從6月起開放報名，預計11月冠軍出爐，報名參與的團隊皆可得到Lynx專業電競賽車服，得獎隊伍則可得到獎金及由台灣固特異輪胎提供的產品作為獎品。

宏碁也將於4月中啟動電競校園列車，透過整套虛擬賽車裝備，包括擁有絕佳散熱技術的頂級Predator電競桌機、3台QHD 144Hz以上的Predator電競螢幕與電競鍵鼠組，搭配由羅技G系列提供的模擬方向盤及ImmerSim提供的專業車架，實際體驗模擬賽車的真實感；也將有中華賽車會提供的教育資源，包括虛擬賽車禮儀、比賽規章等，透過列車巡迴各校，傳達新知識，讓發展觸角更多元。

如果想要在家隨時享受電競遊戲帶來的感官樂趣，即日起至4月25日止，凡購買Predator/Nitro全系列桌機及筆電，搭載Intel Core處理器機種上網登錄周周抽市價22,800元的Predator × OSIM電競按摩椅；購買Nitro 5搭載Intel Core i7處理器及GeForce 30顯卡機種，登錄送Nitro耳機及鍵盤；買Predator筆電/桌機搭載Intel Core處理器機種，登錄送Predator Galea 350耳機及Predator Cestus 330電競滑鼠。

全新升級15.6吋的Predator Helios 300電競筆電（左），以及長期熱銷的NITRO 5（右）。圖／宏碁提供
全新升級15.6吋的Predator Helios 300電競筆電（左），以及長期熱銷的NITRO 5（右）。圖／宏碁提供
Predator League虛擬賽車推廣大使職業賽車手陳意凡（右）、知名車壇Youtuber Chester（左）。圖／宏碁提供
Predator League虛擬賽車推廣大使職業賽車手陳意凡（右）、知名車壇Youtuber Chester（左）。圖／宏碁提供
透過整套虛擬賽車裝備，包括頂級Predator電競桌機、電競螢幕與電競鍵鼠組，可實際體驗模擬賽車的真實感。圖／宏碁提供
透過整套虛擬賽車裝備，包括頂級Predator電競桌機、電競螢幕與電競鍵鼠組，可實際體驗模擬賽車的真實感。圖／宏碁提供

賽車手 疫情

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