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這3家飯店下午茶超好拍！「綠野仙蹤」錫樵夫甜蜜變身

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
桃園網美最愛打卡酒吧「Blu Bar」，以陸地潛水艇造型打造，內部絨布線條沙發如同扇貝，其上的彩色座墊，設計師大膽選用樣式新穎色彩繽紛混搭。圖／COZZI Blu提供
桃園網美最愛打卡酒吧「Blu Bar」，以陸地潛水艇造型打造，內部絨布線條沙發如同扇貝，其上的彩色座墊，設計師大膽選用樣式新穎色彩繽紛混搭。圖／COZZI Blu提供

春意正盎然，星級飯店的下午茶也展現創意春色。台北亞都麗緻巴賽麗廳以著名童話「綠野仙蹤」故事為造型，每一口都是兒時回憶；台北寒舍艾美酒店北緯二十五則以「春夏巴黎時尚秀」為題，玩轉精品下午茶；想跟上網美風，那就絕不能錯過COZZI Blu和逸飯店桃園館的「海洋系燈塔下午茶」。

亞都巴賽麗廳延續「經典文學」系列午茶主題，即起至6月30日推出「綠野仙蹤」魔法文學午茶，每套600+10%。其中，玉米稻草人佇立在田中央，以可樂餅為主體，軀幹外圍裹上阿拉伯米粉，俏皮可愛；仿樹皮木托盤上還有膽小獅、小狗托托、綠野抹茶蛋糕，錫樵夫也變身芝麻費南雪；有趣的熱汽球莓果杏仁塔，須以湯匙敲碎汽球，香氣瞬間奔放。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五即起至6月30日，以甜點伸展台為概念，首度推出「全新視角：春夏巴黎時尚秀」玩轉精品雙人下午茶，每組1,880+10%。以老佛爺的經典圖樣為靈感，巧妙運用墨鏡、領帶與貓咪等元素，結合KARL LAGERFELD 的IKONIK Q版咖啡杯，打造出夢幻精緻的法式巴黎鐵塔午茶組。其中的迷你版「榛果艾克力」，點綴著榛果卡士達及老佛爺招牌的墨鏡，兼具時尚與甜蜜。

Karl Lagerfeld曾說過，「我愛巧克力，甚至超想買巧克力香味的香水！」。北緯二十五調酒師以此為靈感推出「邱比特醇濃巧克力」，搭配無糖黑豆漿及自製烘烤蜂蜜燕麥片，最上方點綴老佛爺的愛貓Choupette的造型巧克力片，香濃好喝又解膩，佐搭各款甜點也沒有罪惡感。

沒去帛琉泡泡，也可以來場藍色的浪漫午後。國泰飯店觀光事業旗下以「海底兩萬里」科幻小說貫穿整體設計的COZZI Blu和逸飯店桃園館，即日起至6月30日，館內船艙造型Blu Bar推出全新一季「海洋系燈塔下午茶」，雙人限定980+10%，平日可享桃園市民卡專屬85折優惠。

海洋系的11款甜鹹點下午茶，包括「湛藍海洋瑪德蓮」、超好拍的「貝殼珍珠松露巧克力」，還有「尼莫船長的秘密」、「神秘島莓果樹」兩款無酒精特調，一口喝下，有如回到19世紀末水手們航海冒險的精采時刻。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五「全新視角：春夏巴黎時尚秀」玩轉精品下午茶。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店北緯二十五「全新視角：春夏巴黎時尚秀」玩轉精品下午茶。圖／台北寒舍艾美提供
台北亞都麗緻大飯店「綠野仙蹤」魔幻文學午茶，奇幻有趣。圖／台北亞都麗緻提供
台北亞都麗緻大飯店「綠野仙蹤」魔幻文學午茶，奇幻有趣。圖／台北亞都麗緻提供
「湛藍海洋瑪德蓮」淡藍色的貝殼外觀，讓人捨不得吃下肚。圖／COZZI Blu提供
「湛藍海洋瑪德蓮」淡藍色的貝殼外觀，讓人捨不得吃下肚。圖／COZZI Blu提供

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