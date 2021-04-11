快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買一晚送一晚！台北士林萬麗 X 台中豐邑 新雙城之旅

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台中豐邑Moxy酒店的公共空間很有奇趣。圖／台中豐邑提供
台中豐邑Moxy酒店的公共空間很有奇趣。圖／台中豐邑提供

「買一晚送一晚」優惠再來！去年底全新營運、專為千禧世代量身打造的「台中豐邑Moxy酒店」，即日起與萬豪集團旗下姊妹飯店「台北士林萬麗酒店」聯手推出「More!奇麗探索」雙城住房專案。旅客可選擇於其中一家酒店的官網預訂本專案，入住後再領取第二家酒店的住宿券，可擇日再使用。

專案預訂住宿日期，自即日起至6月30日，持第二家票券的使用日期自即日起至7月31日。

「萬麗(Renaissance)」與「Moxy」相似處很多，他們同屬萬豪集團該品牌入駐台灣的第一家，同樣位在休閒觀光機能豐富的都會區腹地，都座落於大眾運輸捷運站旁，是國內自助旅遊客新穎且便利的旅宿選擇。春夏之際，可規劃台北、台中連線的「新雙城」之旅。

「More!奇麗探索」雙城住房專案售價6,998元起(已含稅及服務費)，內容包含「台中豐邑Moxy酒店高級客房」及「台北士林萬麗尊貴客房」各一晚，均含翌日自助式早餐兩客。相關資訊可查FaceBook粉絲頁(台中豐邑Moxy酒店)，或電洽：04-3600-7000。

台北士林萬麗酒店尊貴山景客房。圖／台北士林萬麗提供
台北士林萬麗酒店尊貴山景客房。圖／台北士林萬麗提供

酒店 萬豪 住宿券

延伸閱讀

台安醫院涉詐遭查 健保署：近兩年都有違規紀錄

7-11「減法生活學」主題專案架 指定商品第2件減價40%

最佳景觀奢華旅宿！都市中的世外桃源 細緻品味高雅氛圍

士林、北投學校周邊 成肇事熱點

相關新聞

吃飯「公民」大 飲食選擇是改變社會的力量

親子一面拌雞蛋沙拉，一面認識「非籠飼雞蛋」，產地不再離餐桌那麼遙遠。今天許多家庭一家大小、甚至祖孫三代齊聚家樂福影響力概...

宏碁虛擬賽車計畫起跑 購指定電競機抽聯名電競按摩椅

近年持續耕耘電競產業，整合產官學資源項教育扎根的宏碁，宣告「Predator League虛擬賽車推廣計畫」正式起跑，除...

2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

瑞士僅存少數非集團、由家族獨立經營的品牌蕭邦（Chopard），今年首度參加鐘表與奇蹟數位表展（Watches & Wo...

法比歐漢神擔任法國精品香水一日店長 與粉絲一起試香

法國籍藝人法比歐今天到高雄漢神本館，為法國精品香水Maison Francis Kurkdjian擔任形象店一日店長。他...

影／擁有做我們自己的自由！Versace新企劃 邀超模談女權

時尚品牌Versace為今年春夏系列建構出一個由女王梅杜莎（Medusa，Versace的品牌標誌）管理的海底城市「Ve...

最強媽咪！生完女兒還沒滿月 Chiara加入TOD'S董事會！

義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近可以說是喜事不斷，上個月底才生下女兒Vittoria，而同樣來自義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。