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買一晚送一晚！台北士林萬麗 X 台中豐邑 新雙城之旅
「買一晚送一晚」優惠再來！去年底全新營運、專為千禧世代量身打造的「台中豐邑Moxy酒店」，即日起與萬豪集團旗下姊妹飯店「台北士林萬麗酒店」聯手推出「More!奇麗探索」雙城住房專案。旅客可選擇於其中一家酒店的官網預訂本專案，入住後再領取第二家酒店的住宿券，可擇日再使用。
專案預訂住宿日期，自即日起至6月30日，持第二家票券的使用日期自即日起至7月31日。
「萬麗(Renaissance)」與「Moxy」相似處很多，他們同屬萬豪集團該品牌入駐台灣的第一家，同樣位在休閒觀光機能豐富的都會區腹地，都座落於大眾運輸捷運站旁，是國內自助旅遊客新穎且便利的旅宿選擇。春夏之際，可規劃台北、台中連線的「新雙城」之旅。
「More!奇麗探索」雙城住房專案售價6,998元起(已含稅及服務費)，內容包含「台中豐邑Moxy酒店高級客房」及「台北士林萬麗尊貴客房」各一晚，均含翌日自助式早餐兩客。相關資訊可查FaceBook粉絲頁(台中豐邑Moxy酒店)，或電洽：04-3600-7000。
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