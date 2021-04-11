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德誼數位4月暖身慶 買iPhone 12系列最高贈2,000購物金
超前部署迎接母親節商機，德誼數位Data Express於4月搶先祭出晚春限定3大優惠，包括手機、周邊及小家電都有折扣，更有指定機型線上預約更換電池890元起優惠，以及選購指定商品贈日式炸豬排名店勝博殿專屬優惠券，讓消費者省荷包又能吃飽。
即日起至4月30日，凡於全台德誼數位門市購買iPhone 12系列指定款式，最高可享2,000元購物金，精打細算的消費者還可挑選位於百貨內的德誼數位門市，運用百貨母親節活動讓優惠再加乘，加購DE Care行動裝置保險再贈好禮2選1；而遲遲無法下手換新機的果粉，iPhone 7全系列舊換新還可加碼再折500元。
而德誼數位門市藍牙喇叭供應品牌眾多，包括獨家販售的Harman Kardon Soundsticks 4，還有JBL、Marshall、Bose、UE等均有販售；因應HomePod mini所帶起的智慧生活熱潮，4月份凡購買HomePod mini，還可以9折優惠價把1件EVE指定智慧家庭周邊帶回家，輕鬆升級智慧生活新體驗。
全台德誼維修中心也同步提供新機購買60天內可加保AppleCare+的服務，消費者能夠同時享有新機優惠及完善的售後保固。另外，凡於全台德誼門市消費購買iPhone、iPad、MacBook或Apple Watch系列商品，即贈送勝博殿薩摩炸魚板兌換券乙張。若消費者至勝博殿消費滿1,000元，也可獲得德誼數位專屬折價券乙張，於6月30日前至全台德誼門市使用，可享單筆消費滿500元折抵100元優惠。
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