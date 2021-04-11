春遊清境享優惠 體驗當牧羊人、小騎師

國內疫情趨緩，春暖花開，南投縣仁愛鄉清境農場搭配退輔會「2021春遊農場玩很大」活動，除有集章換住宿券，聯合套票優惠和牧羊人體驗，今年更全新推出「小騎師」、「英式馬術Longstay」等套裝體驗行程，提供到清境旅遊畜牧新玩法。

清境農場指出，退輔會「2021春遊農場玩很大」活動已於6日登場，民眾在6月底前到清境、台東及高雄農場住宿集章，只要集滿3個章就能換1張雙人住宿兌換券，明年底前可任選入住退輔會轄下5大農場，限量300名，集章換完為止。

清境農場也與夢幻打造OPEN小將、LOCK小醬為造型的超巨大植物迷宮的「小瑞士花園」合作推出「青青草原與小瑞士花園聯合套票」，平日票從原價280元降至200元，假日票從350降為250元，聯票優惠活動同樣販售至今年6月底。

而今年清境農場除了有受大小朋友歡迎的「牧羊人體驗－小羊教室」，還有「一日牧羊人」、「半日牧羊人」等近距離接觸餵食羊隻，還能進行放羊、收羊、羊舍清潔、趕羊技巧及工具，今年更全新開辦「小騎師」、「馬術」等體驗遊程。

清境農場表示，該農場觀山牧區不僅養綿羊，也有各式馬匹，其中更獨有全台灣唯一的利比札馬，而優雅的利比札馬被稱為「會跳舞的馬」，是世界上十大名馬之一，全世界僅有11000匹，為讓民眾更了解馬兒，今年推出相關畜牧體驗。