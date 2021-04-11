亞尼克「紅心芭樂生乳捲」登場！女王蛋糕歡度母親節

在母親節即將到來之際，蛋糕品牌「亞尼克」今年推出多款全新口味的母親節蛋糕，為媽媽們獻上祝福，包括有檸檬搭配白巧克力的「冰雪女王」、香橙片與起司交織的「陽光馬德里」等新品，4月25日前還可享新品預購85折優惠。迎來夏日時光，亞尼克也新推出「紅心芭樂率檸檬生乳卷」供民眾嘗鮮。

亞尼克本次推出的母親節系列蛋糕中，新品「冰雪女王」內餡使用了檸檬、覆盆子果立等元素，外層則是白巧克力慕斯與白巧克力花瓣點綴，有著酸甜的乳香感，6吋920元，8吋1,280元。同樣新推出的「陽光馬德里」，運用了白巧克力酥菠蘿、血橙果餡與泡芙蛋糕，加上外層的香橙芝士慕斯與西班牙香橙片，酸爽清甜，6吋860元，8吋1,180元。喜愛派塔的媽媽，還有「橙香起司酥菠蘿」新口味登場，6吋650元，8吋780元。除此之外，還有經典的芋見香緹、德國黑森林、巴斯克生起司等經典口味可供選擇。4月25日前預定冰雪女王、陽光馬德里與橙香起司酥菠蘿，可享單個88折、2個85折優惠