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抹茶冰藏著蜜紅豆＋QQ芋圓！芋治金時雪糕3重口感享受
日本經典的「宇治金時」，乃是許多人赴日旅遊或在日式餐廳都喜愛品嚐的人氣甜點。繼去年推出「健司✖辻利抹茶黑糖珍珠雪糕」之後，「健司（Kenji）」今年再度攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，以抹茶、蜜紅豆、紫芋等元素，推出全新冰品「健司×辻利芋治金時三層雪糕」，帶給甜點愛好者全新的沁涼體驗，限定於7-11門市獨家販售。
食品品牌健司近年積極拓展冰品產品，且多加入創意元素增添變化。過去健司就曾推出過「抹茶紅豆白玉冰淇淋」、「抹茶黑糖珍珠雪糕」等產品，今年3月時更將旗下熱賣的「纖三薯」，化身成為「纖三薯QQ雪糕」再度引起話題。至於源自日本的「辻利茶舗」，創業至今已有百年歷史，除了提供眾多抹茶系列甜品、點心、茶飲之外，也數次跨界合作推出聯名商品，滿足抹茶控的多元喜好。
此次健司攜手辻利茶舗，推出「健司×辻利芋治金時三層雪糕」，標榜不同於一般雪糕，而是擁有三層口感。綠色的外層使用辻利抹茶冰沙，有著輕脆的口感與濃郁茶香；中間乳白色層則是煉乳奶蓋冰淇淋，融合抹茶時更能突顯韻味與甘甜。內餡部份，使用了宇治金時必備的蜜紅豆，以及獨家的彈牙紫芋圓，咀嚼感十足，每支售價55元，僅限7-11門市販售。
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