快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抹茶冰藏著蜜紅豆＋QQ芋圓！芋治金時雪糕3重口感享受

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
健司×辻利芋治金時三層雪糕內，吃得到煉乳夾層、蜜紅豆與紫芋圓。圖／健司提供
健司×辻利芋治金時三層雪糕內，吃得到煉乳夾層、蜜紅豆與紫芋圓。圖／健司提供

日本經典的「宇治金時」，乃是許多人赴日旅遊或在日式餐廳都喜愛品嚐的人氣甜點。繼去年推出「健司✖辻利抹茶黑糖珍珠雪糕」之後，「健司（Kenji）」今年再度攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，以抹茶、蜜紅豆、紫芋等元素，推出全新冰品「健司×辻利芋治金時三層雪糕」，帶給甜點愛好者全新的沁涼體驗，限定於7-11門市獨家販售。

食品品牌健司近年積極拓展冰品產品，且多加入創意元素增添變化。過去健司就曾推出過「抹茶紅豆白玉冰淇淋」、「抹茶黑糖珍珠雪糕」等產品，今年3月時更將旗下熱賣的「纖三薯」，化身成為「纖三薯QQ雪糕」再度引起話題。至於源自日本的「辻利茶舗」，創業至今已有百年歷史，除了提供眾多抹茶系列甜品、點心、茶飲之外，也數次跨界合作推出聯名商品，滿足抹茶控的多元喜好。

此次健司攜手辻利茶舗，推出「健司×辻利芋治金時三層雪糕」，標榜不同於一般雪糕，而是擁有三層口感。綠色的外層使用辻利抹茶冰沙，有著輕脆的口感與濃郁茶香；中間乳白色層則是煉乳奶蓋冰淇淋，融合抹茶時更能突顯韻味與甘甜。內餡部份，使用了宇治金時必備的蜜紅豆，以及獨家的彈牙紫芋圓，咀嚼感十足，每支售價55元，僅限7-11門市販售。

健司×辻利芋治金時三層雪糕，每支55元。圖／健司提供
健司×辻利芋治金時三層雪糕，每支55元。圖／健司提供

日本 人氣甜點 冰品

延伸閱讀

日本冠軍茶匠監製「每杯50元」！路易莎「京都涼賞季」開跑

買3送1！Mister Donut×辻利茶舗 12款抹茶甜品登場

日本第一抹茶+「巴斯克乳酪」！路易莎再掀甜點話題

全家便利商店推彈珠汽水冰沙、冬瓜茶冰沙、楊枝甘露

相關新聞

吃飯「公民」大 飲食選擇是改變社會的力量

親子一面拌雞蛋沙拉，一面認識「非籠飼雞蛋」，產地不再離餐桌那麼遙遠。今天許多家庭一家大小、甚至祖孫三代齊聚家樂福影響力概...

宏碁虛擬賽車計畫起跑 購指定電競機抽聯名電競按摩椅

近年持續耕耘電競產業，整合產官學資源項教育扎根的宏碁，宣告「Predator League虛擬賽車推廣計畫」正式起跑，除...

2021 WW表展／蕭邦L.U.C 25周年限量紀念 設計迎新世代

瑞士僅存少數非集團、由家族獨立經營的品牌蕭邦（Chopard），今年首度參加鐘表與奇蹟數位表展（Watches & Wo...

法比歐漢神擔任法國精品香水一日店長 與粉絲一起試香

法國籍藝人法比歐今天到高雄漢神本館，為法國精品香水Maison Francis Kurkdjian擔任形象店一日店長。他...

影／擁有做我們自己的自由！Versace新企劃 邀超模談女權

時尚品牌Versace為今年春夏系列建構出一個由女王梅杜莎（Medusa，Versace的品牌標誌）管理的海底城市「Ve...

最強媽咪！生完女兒還沒滿月 Chiara加入TOD'S董事會！

義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近可以說是喜事不斷，上個月底才生下女兒Vittoria，而同樣來自義大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。