抹茶冰藏著蜜紅豆＋QQ芋圓！芋治金時雪糕3重口感享受

日本經典的「宇治金時」，乃是許多人赴日旅遊或在日式餐廳都喜愛品嚐的人氣甜點。繼去年推出「健司✖辻利抹茶黑糖珍珠雪糕」之後，「健司（Kenji）」今年再度攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，以抹茶、蜜紅豆、紫芋等元素，推出全新冰品「健司×辻利芋治金時三層雪糕」，帶給甜點愛好者全新的沁涼體驗，限定於7-11門市獨家販售。

食品品牌健司近年積極拓展冰品產品，且多加入創意元素增添變化。過去健司就曾推出過「抹茶紅豆白玉冰淇淋」、「抹茶黑糖珍珠雪糕」等產品，今年3月時更將旗下熱賣的「纖三薯」，化身成為「纖三薯QQ雪糕」再度引起話題。至於源自日本的「辻利茶舗」，創業至今已有百年歷史，除了提供眾多抹茶系列甜品、點心、茶飲之外，也數次跨界合作推出聯名商品，滿足抹茶控的多元喜好。