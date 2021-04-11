2021 WW表展／愛馬仕全新男表H08 輕盈碳纖優雅上手

以獨特時間美學創作風格腕表的愛馬仕（Hermès），今年為雲端表展特地進駐進駐日內瓦發電廠劇院（Bâtiment des Forces Motrices），現場直播展演愛馬仕鐘表的最新作品，由藝術家 Clément Vieille 和 Pierre Pauze為線上觀眾打造一趟意境深遠的數位表展旅程。品牌鐘表創意與開發總監Philippe Delhotal與鐘表執行長Laurent Dordet亦接受聯合報專訪，暢談新作與品牌鐘表定位。

今年愛馬仕迎來品牌最新的男表Hermès H08，設計上延伸自品牌核心的生活美學，也是品牌首度採用石墨烯複合材質（一般泛稱碳纖維）的作品。另一方面，女表延續近兩年策略，持續為既有的經典表款設計別具特色的金屬鍊帶，此次亮相搭配趣味幾何線條的Faubourg Polka珠寶腕表。每年藏家最期待的工藝表款，今年則有薈萃琺瑯與金雕的Slim d’Hermes C’est la fete，以及洋溢童趣的暴龍Arceau Pocket Aaaaargh! 飛行陀飛輪三問懷表。

愛馬仕當代男士的化身Hermès H08

「H08是愛馬仕捕捉當代男性特質的一款全地形、多面向的活力設計，」Philippe Delhotal表示，H08無疑受到運動的啟發，但並非為登峰或潛水等極限運動而造，也不是像Clipper這樣的正統運動表，而是建構在愛馬仕男裝設計總監Véronique Nichanian過去30年間為愛馬仕當代男士所勾勒出的世界上，「H08舒適優雅地伴隨遊走於都會、旅行的活力男士。」

方正中圓潤的表殼線條，來自抽象幾何的設計語彙，「此次我們捨去馬具和船錨等抽象主題、同時希望避免字母等具象意象，」Philippe Delhotal說，「腕表的數字的字型對愛馬仕而言向來是整體設計的一部分，這款表也不例外。」數字0和8的風格輪廓呼應表殼的造型，翻轉呈水平的數字8更象徵無窮無限，為了完整呈現字型和整體的幾何結構，表盤捨去日期顯示。另一方面，秒針刻意將軸心設計在等長的兩端中央，有別於傳統製表，「彷彿計數器的整體造型彰顯運動精髓。」

全新的Hermès H08腕表系列搭載愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯，提供3款配備旋入式表冠的大號枕形表殼：第一款石墨烯複合材質表殼搭配陶瓷表圈；另外兩個款式是消光黑色DLC鍍膜鈦金屬表殼配鈦金屬表圈，搭藍色或黑色編織表帶、黑色或橘色橡膠表帶。Philippe Delhotal也坦言，首次採用不熟悉的石墨烯複合材質，愛馬仕歷經多次嘗試才成功創造出想要的效果。捨去品牌著名皮革表帶的設計，除了希望能延續男裝精神，配戴的輕盈感也是一大訴求。

Laurent Dordet說，愛馬仕男女表的業績比例一直穩定維持在8：2（女：男） ，「我們當然希望能增加男表的佔比，但絕對會持續推出更豐富的女表。」他表示，對愛馬仕這個橫跨全領域的精品品牌而言，製表代表一個「招募客戶」（client recruitment）的工藝，提供深具愛馬仕價值的作品，用工匠手造的物件陪伴他們生活。「我們希望成為大膽提供客戶真誠完美之作的獨特品牌。這與與眾不同的獨特性，體現於嶄新的Hermès H08腕表的外觀以及與時間的關係上。」

精湛的珠寶與微型工藝

延伸自2014年的袖珍圓形表殼的Faubourg女表，Faubourg Polka搭配的金屬表帶由圓點和斜線交織而成，視覺上彷彿以切線終結曲線，並挑戰線條的筆直與傾斜。這款珠寶腕表共有白金、玫瑰金、鑲鑽、整面鋪鑽等5種不同款式，體現愛馬仕不俗的珠寶工藝。

藍色調的全新Slim d’Hermès C’est la Fête工藝表款，在內斂簡約的Slim d’Hermès系列白金表盤上呈現野村大輔（Daisuke Nomura）於2012年為愛馬仕設計的男士絲巾圖案C’est la Fête，以鑲金琺瑯（paillonné）燒製背景，在琺瑯層之間鑲置貴金屬貼花，製造光澤及浮雕效果，另以鐫刻工藝雕製完成的白金骷髏騎士及駿馬再以微繪琺瑯上色燒製，最後將兩者結合。