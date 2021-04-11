2021 WW表展／寶格麗7破世界紀錄 安藤忠雄二度聯名

與LVMH集團所有製表品牌同步，源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），在此次表展曝光今年第二波的新品，主要是接下來數個月內上市的新作。領銜焦點為品牌第7度打破世界超薄紀錄的Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，以及與安藤忠雄合作的第二波聯名之作。女表部分聚焦Allegra系列的重新演繹，發揮羅馬珠寶商深厚的底蘊，盡情展現繽紛的寶石與高級珠寶工藝。

長期致力於研發各種不同複雜功能的寶格麗，此次Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表，除了比照其他超薄表款的經典鈦金屬，首度同時推出鉑金版本。而特別的是這款萬年曆並沒有月相顯示，日期與閏年顯示以逆跳呈現。腕表事業部總經理Antoine Pin表示，萬年曆的挑戰在於整體構造，因此採用一體成型的方式，保留並融合傳統萬年曆的三層結構。逆跳設計的靈感來自品牌傳統（寶格麗於2000年併入的Gérald Genta品牌就以逆跳表款聞名），而考量月相顯示除了會增加厚度，也並沒有符合整體現代感美學的月相呈現方式，因此決定捨棄。

此次亮相的安藤忠雄表款為第二代，Antoine Pin解釋，因為寶格麗長期在日本境內與不同領域藝術家合作推出日本限定的聯名限量設計，此次是因為安藤的聯名實在收到太多海外的詢問與需求，才首度破例為日本以外的地區推出第二代的作品。與第一代溙金屬款不同的是，第二代表殼採用高科技陶瓷打造。純然連品牌logo也沒有的螺旋鐫刻表盤永恆延伸，呈現的是這位日本建築大師心目中連時間都吞噬消逝的黑洞。五點鐘方向的月牙，日文中稱為三日月（Mikazuki），象徵即將萌生的希望。全球限量160只。

以珠寶起家的寶格麗，同時一口氣推出4款高級珠寶表，體現羅馬珠寶藝術的精髓和高辨識度的設計符碼。獨一無二的Serpenti Misteriosi Cleopatra頂級珠寶神秘腕表，採用有別於其他繾綣環繞於手腕之上蛇形設計，以充滿當代風格的寬版手鐲呈現，鑲鑽表盤則隱身於紅碧璽之下。以六角形蛇鱗圖騰組成的手鐲表共以雪花鑲嵌4,000顆鑽石，鑲嵌工時超過470小時，而9顆六角形切割寶石彩寶更不惜切割犧牲重量以符合整體美學需求，例如5克拉的紅碧璽表盤，寶石原重達10克拉。