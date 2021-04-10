聽新聞
test
0:00 / 0:00
「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌
流暢輕快的NETFLIX黑色喜劇「黑道律師文森佐」本周播出第15集，眼看著即將邁入大結局，下周卻即將停播一次，迫使劇迷們又要進入追劇的漫長等待；在劇中除了飾演文森佐的宋仲基不斷帥氣爆擊西裝控女孩，演出洪車瑛的全汝彬也示範了帥氣俐落的律師穿搭，韓國女裝品牌輪番上陣呈現她的霸氣品味。
她在宋仲基布局的義大利之夜，身穿avouavou橄欖綠套裝，這個品牌對韓劇迷來說相當熟悉，是之前宋慧喬在「男朋友」劇中穿好穿滿的牌子；在警局中的片段，全汝彬則是穿上韓國品牌TIME西裝外套，呈現俐落洗鍊的模樣；此外，她身上的白色JAYBAEK Couture西裝外套，則是以不對稱縐褶領表現出精緻的工藝，BTS防彈少年團也曾在出席葛萊美獎時身穿JAYBAEK Couture西裝登場。
而全汝彬在劇中演繹最多次的品牌，莫過於韓國LYNN女裝，也多是名場面的重要行頭，她與宋仲基聯袂出庭就是身穿LYNN粉色西裝、搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡，以壓倒性的氣勢演繹律師專業，也是「談判戰袍」極佳表現，以及她和宋仲基第14集在美術館的第一場吻戲，也是身穿LYNN洋裝。劇中難得展現溫柔的服裝，多半是在和宋仲基喝酒聊天的時候，例如COS灰色針織衫，就表現了洪車瑛這個角色的溫暖；而她笑看文森佐被安組長「強抱」的場面，則是以Max Mara表現了淡定的氣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言