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「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
全汝彬身穿白色JAYBAEK Couture西裝外套、COA針織衫、LYNN套裝等表現律師專業。圖／NETFLIX提供
全汝彬身穿白色JAYBAEK Couture西裝外套、COA針織衫、LYNN套裝等表現律師專業。圖／NETFLIX提供

流暢輕快的NETFLIX黑色喜劇「黑道律師文森佐」本周播出第15集，眼看著即將邁入大結局，下周卻即將停播一次，迫使劇迷們又要進入追劇的漫長等待；在劇中除了飾演文森佐的宋仲基不斷帥氣爆擊西裝控女孩，演出洪車瑛的全汝彬也示範了帥氣俐落的律師穿搭，韓國女裝品牌輪番上陣呈現她的霸氣品味。

她在宋仲基布局的義大利之夜，身穿avouavou橄欖綠套裝，這個品牌對韓劇迷來說相當熟悉，是之前宋慧喬在「男朋友」劇中穿好穿滿的牌子；在警局中的片段，全汝彬則是穿上韓國品牌TIME西裝外套，呈現俐落洗鍊的模樣；此外，她身上的白色JAYBAEK Couture西裝外套，則是以不對稱縐褶領表現出精緻的工藝，BTS防彈少年團也曾在出席葛萊美獎時身穿JAYBAEK Couture西裝登場。

而全汝彬在劇中演繹最多次的品牌，莫過於韓國LYNN女裝，也多是名場面的重要行頭，她與宋仲基聯袂出庭就是身穿LYNN粉色西裝、搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡，以壓倒性的氣勢演繹律師專業，也是「談判戰袍」極佳表現，以及她和宋仲基第14集在美術館的第一場吻戲，也是身穿LYNN洋裝。劇中難得展現溫柔的服裝，多半是在和宋仲基喝酒聊天的時候，例如COS灰色針織衫，就表現了洪車瑛這個角色的溫暖；而她笑看文森佐被安組長「強抱」的場面，則是以Max Mara表現了淡定的氣勢。

在文森佐被安組長「強抱」的場面，全汝彬身穿Max Mara大衣。圖／NETFLIX提供
在文森佐被安組長「強抱」的場面，全汝彬身穿Max Mara大衣。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基聯手出庭時身穿粉色LYNN西裝，搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基聯手出庭時身穿粉色LYNN西裝，搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡。圖／NETFLIX提供
她和宋仲基第14集在美術館拍攝第一場吻戲，身上穿的是LYNN洋裝。圖／NETFLIX提供
她和宋仲基第14集在美術館拍攝第一場吻戲，身上穿的是LYNN洋裝。圖／NETFLIX提供
在文森佐策畫的義大利之夜，全汝彬身穿橄欖綠avouavou套裝。圖／NETFLIX提供
在文森佐策畫的義大利之夜，全汝彬身穿橄欖綠avouavou套裝。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基聯手出庭時身穿粉色LYNN西裝，搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡；宋仲基配戴TAYLOR MORRIS墨鏡。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基聯手出庭時身穿粉色LYNN西裝，搭襯JOY GRYSON手袋、CARIN太陽眼鏡；宋仲基配戴TAYLOR MORRIS墨鏡。圖／NETFLIX提供
全汝彬詮釋洗鍊俐落的TIME西裝外套。圖／NETFLIX提供
全汝彬詮釋洗鍊俐落的TIME西裝外套。圖／NETFLIX提供
全汝彬身穿COS灰色針織衫表現了女主角洪車瑛的溫暖。圖／NETFLIX提供
全汝彬身穿COS灰色針織衫表現了女主角洪車瑛的溫暖。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基在警局的場景，她身穿深紫色LYNN西裝。圖／NETFLIX提供
全汝彬和宋仲基在警局的場景，她身穿深紫色LYNN西裝。圖／NETFLIX提供
在文森佐策畫的義大利之夜，全汝彬身穿橄欖綠avouavou套裝。圖／NETFLIX提供
在文森佐策畫的義大利之夜，全汝彬身穿橄欖綠avouavou套裝。圖／NETFLIX提供
白色JAYBAEK Couture西裝外套襯出全汝彬的氣勢與氣質。圖／NETFLIX提供
白色JAYBAEK Couture西裝外套襯出全汝彬的氣勢與氣質。圖／NETFLIX提供
全汝彬詮釋洗鍊俐落的TIME西裝外套。圖／NETFLIX提供
全汝彬詮釋洗鍊俐落的TIME西裝外套。圖／NETFLIX提供

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