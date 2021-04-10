「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌

流暢輕快的NETFLIX黑色喜劇「黑道律師文森佐」本周播出第15集，眼看著即將邁入大結局，下周卻即將停播一次，迫使劇迷們又要進入追劇的漫長等待；在劇中除了飾演文森佐的宋仲基不斷帥氣爆擊西裝控女孩，演出洪車瑛的全汝彬也示範了帥氣俐落的律師穿搭，韓國女裝品牌輪番上陣呈現她的霸氣品味。

她在宋仲基布局的義大利之夜，身穿avouavou橄欖綠套裝，這個品牌對韓劇迷來說相當熟悉，是之前宋慧喬在「男朋友」劇中穿好穿滿的牌子；在警局中的片段，全汝彬則是穿上韓國品牌TIME西裝外套，呈現俐落洗鍊的模樣；此外，她身上的白色JAYBAEK Couture西裝外套，則是以不對稱縐褶領表現出精緻的工藝，BTS防彈少年團也曾在出席葛萊美獎時身穿JAYBAEK Couture西裝登場。