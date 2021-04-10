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周蕙、E.So、陳昊森與他們身上的伯爵珠寶腕表大盤點！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瘦子E.SO雖然一身黑色西裝，手上Wings of Light系列腕表卻結合麥稈、羊皮紙、皮革和白色珍珠母貝珍鑲嵌，要價438萬元。圖 / PIAGET提供（合成圖）。
瘦子E.SO雖然一身黑色西裝，手上Wings of Light系列腕表卻結合麥稈、羊皮紙、皮革和白色珍珠母貝珍鑲嵌，要價438萬元。圖 / PIAGET提供（合成圖）。

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）昨日於晶華酒店舉辦光之羽翼年度珠寶腕表展，除了邀請到林心如站台，晚間更有女星周蕙、饒舌嘻哈人氣王E.So登場表演，以及最新伯爵形象大使陳昊森現身。個人除了盡情展現活力表演，身上的服裝造型與頂級珠寶腕表同樣也是吸睛亮點。

瘦子E.SO雖然一身黑色西裝低調出場，手上Wings of Light系列細工鑲嵌工藝錶盤超薄手動上鍊腕表，卻結合麥稈、羊皮紙、皮革和白色珍珠母貝珍鑲嵌，機芯更使用伯爵自製670P手上鍊陀飛輪機芯，全球限量八只，要價438萬元，果然符合E.SO目前的超夯人氣。甫成為伯爵最新形象大使的陳昊森，手上的Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表也超有戲，夜藍色面盤上有著偏心的時間顯示與陀飛輪，並大量鑲嵌鑽石，全球限量18只，並有獨立編號，訂價約520萬元。

好久不見的美聲天后周蕙則是昨日超閃「嬌」點，不僅高衩平口禮服大秀美腿，全身珠寶腕表包含Extremely PIAGET系列頂級珠寶鑽石項鍊、Limelight Jazz Party系列頂級珠寶鑽石耳環、Limelight Jazz Party系列頂級珠寶鑽石戒指與Limelight Gala系列18K白金鑲鑽自動上鍊珠寶腕表，總值破2,200萬，讓全身閃光與好歌聲共同爭豔。

周蕙昨日出席伯爵（PIAGET）光之羽翼年度珠寶腕表展記者會，不僅全身珠寶腕表總值破2,200萬，高衩平口禮服更大秀修長身形。記者李政龍／攝影。
周蕙昨日出席伯爵（PIAGET）光之羽翼年度珠寶腕表展記者會，不僅全身珠寶腕表總值破2,200萬，高衩平口禮服更大秀修長身形。記者李政龍／攝影。
周蕙修長的晚禮服讓現場工作人員幫忙整理時，更大秀白皙美腿。記者李政龍／攝影。
周蕙修長的晚禮服讓現場工作人員幫忙整理時，更大秀白皙美腿。記者李政龍／攝影。
陳昊森近日甫成為伯爵（PIAGET）形象大使，昨日果然現身品牌記者會，展現優雅貴氣風範。記者李政龍／攝影。
陳昊森近日甫成為伯爵（PIAGET）形象大使，昨日果然現身品牌記者會，展現優雅貴氣風範。記者李政龍／攝影。
陳昊森昨日手上配戴的PIAGET Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表，使用670P手動上鍊飛行陀飛輪超薄機芯，全球限量18只，每只鐫刻獨立編號，520萬元。圖 / PIAGET提供。
陳昊森昨日手上配戴的PIAGET Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表，使用670P手動上鍊飛行陀飛輪超薄機芯，全球限量18只，每只鐫刻獨立編號，520萬元。圖 / PIAGET提供。

珠寶 腕表 鑽石

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