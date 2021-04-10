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周蕙、E.So、陳昊森與他們身上的伯爵珠寶腕表大盤點！
瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）昨日於晶華酒店舉辦光之羽翼年度珠寶腕表展，除了邀請到林心如站台，晚間更有女星周蕙、饒舌嘻哈人氣王E.So登場表演，以及最新伯爵形象大使陳昊森現身。個人除了盡情展現活力表演，身上的服裝造型與頂級珠寶腕表同樣也是吸睛亮點。
瘦子E.SO雖然一身黑色西裝低調出場，手上Wings of Light系列細工鑲嵌工藝錶盤超薄手動上鍊腕表，卻結合麥稈、羊皮紙、皮革和白色珍珠母貝珍鑲嵌，機芯更使用伯爵自製670P手上鍊陀飛輪機芯，全球限量八只，要價438萬元，果然符合E.SO目前的超夯人氣。甫成為伯爵最新形象大使的陳昊森，手上的Altiplano系列飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表也超有戲，夜藍色面盤上有著偏心的時間顯示與陀飛輪，並大量鑲嵌鑽石，全球限量18只，並有獨立編號，訂價約520萬元。
好久不見的美聲天后周蕙則是昨日超閃「嬌」點，不僅高衩平口禮服大秀美腿，全身珠寶腕表包含Extremely PIAGET系列頂級珠寶鑽石項鍊、Limelight Jazz Party系列頂級珠寶鑽石耳環、Limelight Jazz Party系列頂級珠寶鑽石戒指與Limelight Gala系列18K白金鑲鑽自動上鍊珠寶腕表，總值破2,200萬，讓全身閃光與好歌聲共同爭豔。
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