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女神卡卡「時尚黑寡婦」華麗日裝 穿Max Mara街拍超美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
女神卡卡詮釋Max Mara 2021春夏大衣。圖／Max Mara提供
女神卡卡詮釋Max Mara 2021春夏大衣。圖／Max Mara提供

女神卡卡（Lady Gaga）主演時尚豪門Gucci家族血案的電影「House of Gucci」，由名導雷利史考特（Ridley Scott）執掌，目前正在義大利進行拍攝，女神卡卡將金髮染成了棕髮，各式造型符合Gucci家族第三代Maurizio Gucci的前妻Patrizia Reggiani，復古樣貌暨奢華又氣場強大。

她的其中一套洋裝來自法國輕奢品牌sandro，是2020秋冬系列的熱帶印花短洋裝，低V領、斜裁荷葉裙襬表現性感華麗的風格；此外，她在拍戲期間也穿上Max Mara 2021春夏的圓點連身洋裝，棕底波點的面料總讓人想起茱莉亞羅勃茲在經典名片「麻雀變鳳凰」裡賽馬場的穿搭，典雅又復古，是仕女服裝風範；Max Mara在2021春夏承襲文藝復興時期的女性精神，融入街頭的流行剪裁，表現品牌既有的美形主義風格，而當季色彩則以宛如翁布利亞（Umbrian）畫派的赭色、暗影色、黃褐色、燈黑色表現。

此外，女神卡卡在義大利拍戲期間的外出服，也散發強大的巨星氣勢，其中一套也是來自春夏系列，經典的Max Mara當季大衣有別致的袖身剪裁，散發尊貴的氣質；另一套全白的褲裝，帶著復古時髦的氛圍，則來自Max Mara 2021早秋系列，將軍裝制服靈感融入時裝中，線條簡練而優雅，包括威爾斯格紋西裝外套、雙面羊毛針織衫、塔夫綢風衣等，都表現女強人的戰鬥感。

女神卡卡身著sandro熱帶印花短洋裝，12,290元。圖／取自twitter
女神卡卡身著sandro熱帶印花短洋裝，12,290元。圖／取自twitter
Lady Gaga多次詮釋Max Mara的2021春夏、早秋服裝。圖／Max Mara提供
Lady Gaga多次詮釋Max Mara的2021春夏、早秋服裝。圖／Max Mara提供
女神卡卡身上的圓點連身裙來自Max Mara 2021春夏系列，38,800元。圖／Max Mara提供
女神卡卡身上的圓點連身裙來自Max Mara 2021春夏系列，38,800元。圖／Max Mara提供
sandro熱帶印花短洋裝，12,290元。圖／sandro提供
sandro熱帶印花短洋裝，12,290元。圖／sandro提供
Max Mara 2021春夏圓點連身裙，38,800元。圖／Max Mara提供
Max Mara 2021春夏圓點連身裙，38,800元。圖／Max Mara提供
女神卡卡身穿Max Mara 2021早秋系列的白色褲裝。圖／Max Mara提供
女神卡卡身穿Max Mara 2021早秋系列的白色褲裝。圖／Max Mara提供

義大利 Gucci 品牌

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