女神卡卡「時尚黑寡婦」華麗日裝 穿Max Mara街拍超美

女神卡卡（Lady Gaga）主演時尚豪門Gucci家族血案的電影「House of Gucci」，由名導雷利史考特（Ridley Scott）執掌，目前正在義大利進行拍攝，女神卡卡將金髮染成了棕髮，各式造型符合Gucci家族第三代Maurizio Gucci的前妻Patrizia Reggiani，復古樣貌暨奢華又氣場強大。

她的其中一套洋裝來自法國輕奢品牌sandro，是2020秋冬系列的熱帶印花短洋裝，低V領、斜裁荷葉裙襬表現性感華麗的風格；此外，她在拍戲期間也穿上Max Mara 2021春夏的圓點連身洋裝，棕底波點的面料總讓人想起茱莉亞羅勃茲在經典名片「麻雀變鳳凰」裡賽馬場的穿搭，典雅又復古，是仕女服裝風範；Max Mara在2021春夏承襲文藝復興時期的女性精神，融入街頭的流行剪裁，表現品牌既有的美形主義風格，而當季色彩則以宛如翁布利亞（Umbrian）畫派的赭色、暗影色、黃褐色、燈黑色表現。