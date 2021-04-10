三星微風南山旗艦體驗館 期間限定變身「發現嘻哈台」

瞄準潮世代的喜好，台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，結合Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列、Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Z Fold2 5G摺疊系列等旗艦手機，消費者只要在現場完成任三項體驗，即可兌換限量Samsung MJF頑童品牌聯名口罩，於指定場次完成問卷還有機會抽中Samsung Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Buds Pro等大獎。

秉持「Do What You Can’t挑戰你所不能」品牌精神，三星不僅以Samsung Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Z Flip 5G摺疊旗艦系列引領市場手機摺疊風潮，今年全新的Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列更為以智慧手機表達自我、串聯世界、享受娛樂的族群帶來突破性的行動體驗，與嘻哈音樂「突破、作自己」的精神不謀而合。

台灣三星長期關注台灣音樂的發展，持續與不同類型風格音樂人合作，本次「發現嘻哈台」主題快閃店邀請金曲獎形象視覺設計師顏伯駿擔任視覺統籌，透過摺疊機的特色與形象，呈現「潮我展現」的概念。「發現嘻哈台」快閃體驗會透過「我的嘻哈宣言」、「在地嘻哈美學」、「發現新世代嘻哈」等體驗區，讓消費者完整體驗三星旗艦手機創新功能與嘻哈精神的完美結合。

今天（4月10日）活動首日，台灣三星邀請嘻哈天團頑童MJ116擔任最潮導覽員，分享自己的嘻哈宣言，台灣三星表示，日後其他快閃店也會陸續規畫如一日店長等形式，預計邀約婁峻碩、HowZ等歌手及KOL代表，帶給消費者獨特的活動體驗；今年行銷活動則會加強著力年輕世代與女性，年輕世代以韓流、音樂為主，女性則將以官方Instagram排版風格、網路節目直播等方式，與更多潛在目標族群對話。

除了三星微風南山旗艦體驗館之外，「發現嘻哈台」主題快閃店也將全台巡迴，包括即日起至4月29日在桃園蘆竹台茂1樓、即日起至5月9日在台中勤美誠品1樓、4月15日至5月9日三星快閃店在桃園新光影城1樓、4月15日至5月9日在高雄統一夢時代1樓；4月24日至5月2日在台中親家市政廣場則有快閃體驗會。

頑童MJ116並進一步與三星合作，限量推出Samsung MJ Fresh限定聯名耳機套組，希望透過手機與耳機的串接，讓更多人接觸到嘻哈文化，進而啟發新世代突破自我、創造精彩生活。消費者可至全台指定三星智慧館預購限量Samsung MJF聯名限定耳機套組（含耳機殼、掛鍊及聯名限定包裝），Samsung Galaxy Buds Pro建議售價6,990元、Galaxy Buds Live建議售價5,990元，聯名商品採現場預購制。預計4月22日起可憑取貨單至原預購三星體驗館、三星快閃店取貨。