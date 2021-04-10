快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星微風南山旗艦體驗館 期間限定變身「發現嘻哈台」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可以完整體驗三星旗艦手機創新功能與嘻哈精神的完美結合。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可以完整體驗三星旗艦手機創新功能與嘻哈精神的完美結合。圖／三星提供

瞄準潮世代的喜好，台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，結合Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列、Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Z Fold2 5G摺疊系列等旗艦手機，消費者只要在現場完成任三項體驗，即可兌換限量Samsung MJF頑童品牌聯名口罩，於指定場次完成問卷還有機會抽中Samsung Galaxy Z Flip 5G、Galaxy Buds Pro等大獎。

秉持「Do What You Can’t挑戰你所不能」品牌精神，三星不僅以Samsung Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Z Flip 5G摺疊旗艦系列引領市場手機摺疊風潮，今年全新的Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列更為以智慧手機表達自我、串聯世界、享受娛樂的族群帶來突破性的行動體驗，與嘻哈音樂「突破、作自己」的精神不謀而合。

台灣三星長期關注台灣音樂的發展，持續與不同類型風格音樂人合作，本次「發現嘻哈台」主題快閃店邀請金曲獎形象視覺設計師顏伯駿擔任視覺統籌，透過摺疊機的特色與形象，呈現「潮我展現」的概念。「發現嘻哈台」快閃體驗會透過「我的嘻哈宣言」、「在地嘻哈美學」、「發現新世代嘻哈」等體驗區，讓消費者完整體驗三星旗艦手機創新功能與嘻哈精神的完美結合。

今天（4月10日）活動首日，台灣三星邀請嘻哈天團頑童MJ116擔任最潮導覽員，分享自己的嘻哈宣言，台灣三星表示，日後其他快閃店也會陸續規畫如一日店長等形式，預計邀約婁峻碩、HowZ等歌手及KOL代表，帶給消費者獨特的活動體驗；今年行銷活動則會加強著力年輕世代與女性，年輕世代以韓流、音樂為主，女性則將以官方Instagram排版風格、網路節目直播等方式，與更多潛在目標族群對話。

除了三星微風南山旗艦體驗館之外，「發現嘻哈台」主題快閃店也將全台巡迴，包括即日起至4月29日在桃園蘆竹台茂1樓、即日起至5月9日在台中勤美誠品1樓、4月15日至5月9日三星快閃店在桃園新光影城1樓、4月15日至5月9日在高雄統一夢時代1樓；4月24日至5月2日在台中親家市政廣場則有快閃體驗會。

頑童MJ116並進一步與三星合作，限量推出Samsung MJ Fresh限定聯名耳機套組，希望透過手機與耳機的串接，讓更多人接觸到嘻哈文化，進而啟發新世代突破自我、創造精彩生活。消費者可至全台指定三星智慧館預購限量Samsung MJF聯名限定耳機套組（含耳機殼、掛鍊及聯名限定包裝），Samsung Galaxy Buds Pro建議售價6,990元、Galaxy Buds Live建議售價5,990元，聯名商品採現場預購制。預計4月22日起可憑取貨單至原預購三星體驗館、三星快閃店取貨。

三星「發現嘻哈台」快閃體驗會活動期間內至三星微風南山旗艦體驗館（即日起至4月21日）、台中親家市政廣場期限限定快閃店（4月24日至5月2日）參加任何體驗活動並完成闖關卡任三項體驗後，至服務台填寫問券即可參加抽獎，獎品包括Samsung Galaxy Z Flip 5G摺疊手機、Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、三星雙向閃電快充行動電源等。

三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可在暗室中體驗Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列的超明亮夜拍。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可在暗室中體驗Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列的超明亮夜拍。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，現場完成任三項體驗，即可兌換限量Samsung | MJF頑童品牌聯名口罩，並推出Samsung | MJ Fresh限定聯名耳機套組限量預購。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，現場完成任三項體驗，即可兌換限量Samsung | MJF頑童品牌聯名口罩，並推出Samsung | MJ Fresh限定聯名耳機套組限量預購。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，今天（4月10日）活動首日邀請嘻哈天團頑童MJ116擔任最潮導覽員。圖／三星提供
台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，今天（4月10日）活動首日邀請嘻哈天團頑童MJ116擔任最潮導覽員。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可體驗Samsung Galaxy Z Flip 5G的頑美角度攝影。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可體驗Samsung Galaxy Z Flip 5G的頑美角度攝影。圖／三星提供
頑童MJ116與三星合作，限量推出Samsung | MJ Fresh限定聯名耳機套組。圖／三星提供
頑童MJ116與三星合作，限量推出Samsung | MJ Fresh限定聯名耳機套組。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可體驗Samsung Galaxy Z Flip 5G的頑美角度攝影。圖／三星提供
三星「發現嘻哈台」快閃體驗會可體驗Samsung Galaxy Z Flip 5G的頑美角度攝影。圖／三星提供

快閃 微風南山 品牌

延伸閱讀

周末來逛快閃店變更美！肌膚之鑰、KIEHL'S端優惠吸客

消息指稱三星有意與Olympus合作 強化Galaxy系列相機拍攝效果

「Samsung iTest」體驗網站悄悄現身 讓iPhone用戶感受三星手機功能特色

具備UWB定位功能 三星接續推出標籤配件Galaxy SmartTag+

相關新聞

「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌

流暢輕快的NETFLIX黑色喜劇「黑道律師文森佐」本周播出第15集，眼看著即將邁入大結局，下周卻即將停播一次，迫使劇迷們...

周蕙、E.So、陳昊森與他們身上的伯爵珠寶腕表大盤點！

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）昨日於晶華酒店舉辦光之羽翼年度珠寶腕表展，除了邀請到林心如站台，晚間更有女星周蕙...

女神卡卡「時尚黑寡婦」華麗日裝 穿Max Mara街拍超美

女神卡卡（Lady Gaga）主演時尚豪門Gucci家族血案的電影「House of Gucci」，由名導雷利史考特（R...

三星微風南山旗艦體驗館 期間限定變身「發現嘻哈台」

瞄準潮世代的喜好，台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，結合Sams...

DIOR棕櫚葉印花Book托特包新款 宛如夏日海洋般浪漫

DIOR自2018年春夏季推出Book Tote包款以來，成為貴婦逛街、網美拍照的必備款之一，在今年春夏季，女裝暨配件創...

吳速玲親授顯瘦穿搭 郭雪芙海邊走走也拎同款maje包

輪廓簡約的包款成了女星的夏日穿搭必備配件，maje的Stick Bag以復古形貌搭配流蘇設計，成為郭雪芙、吳速玲的洋裝穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。