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DIOR棕櫚葉印花Book托特包新款 宛如夏日海洋般浪漫
DIOR自2018年春夏季推出Book Tote包款以來，成為貴婦逛街、網美拍照的必備款之一，在今年春夏季，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri帶來新的棕櫚葉印花，妝點Book Tote，也打造了時裝與鞋履等單品。
Dior Palms棕櫚葉印花系列匯聚經典元素、優雅輪廓與熱情風格，以棕櫚樹的形貌代表春日愜意的度假時光，迷人圖騰運用夏季風情的湛藍色交織米白色，點綴在長裙、洋裝、褲裝、夾克及針織衫，以及暢銷的Lady Dior、Book托特包和DiorCamp郵差包。Book Tote保留了書腰的Christian Dior品牌簽名刺繡，採用源自印尼峇里島的Ikat Endek（絣織布）傳統面料製作，後續在義大利工坊完成，凝聚品牌工藝也表現夏日的新穎活力。
服裝以藍白色絲綢帆布打造，例如洋溢慵懶情境的連身裙綴以Dior Palms主題圖案，混色效果全新演繹了法式刺繡的Toile de Jouy經典元素，腰部飾有碎褶成為精緻細節。棕櫚葉印花圖案也沿用在其他單品，包括色彩鮮明的絲質方巾，以及繫於頸上、手腕或手袋上的Mitzah絲巾，Walk'n'Dior休閒鞋、Dway涼鞋及D-Connect運動鞋等，也換上棕櫚葉印花，表現優雅寫意的夏日風情。
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