DIOR棕櫚葉印花Book托特包新款 宛如夏日海洋般浪漫

DIOR自2018年春夏季推出Book Tote包款以來，成為貴婦逛街、網美拍照的必備款之一，在今年春夏季，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri帶來新的棕櫚葉印花，妝點Book Tote，也打造了時裝與鞋履等單品。

Dior Palms棕櫚葉印花系列匯聚經典元素、優雅輪廓與熱情風格，以棕櫚樹的形貌代表春日愜意的度假時光，迷人圖騰運用夏季風情的湛藍色交織米白色，點綴在長裙、洋裝、褲裝、夾克及針織衫，以及暢銷的Lady Dior、Book托特包和DiorCamp郵差包。Book Tote保留了書腰的Christian Dior品牌簽名刺繡，採用源自印尼峇里島的Ikat Endek（絣織布）傳統面料製作，後續在義大利工坊完成，凝聚品牌工藝也表現夏日的新穎活力。