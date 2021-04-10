快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DIOR棕櫚葉印花Book托特包新款 宛如夏日海洋般浪漫

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR推出洋溢夏日情調的Dior Palms系列。圖／DIOR提供
DIOR推出洋溢夏日情調的Dior Palms系列。圖／DIOR提供

DIOR自2018年春夏季推出Book Tote包款以來，成為貴婦逛街、網美拍照的必備款之一，在今年春夏季，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri帶來新的棕櫚葉印花，妝點Book Tote，也打造了時裝與鞋履等單品。

Dior Palms棕櫚葉印花系列匯聚經典元素、優雅輪廓與熱情風格，以棕櫚樹的形貌代表春日愜意的度假時光，迷人圖騰運用夏季風情的湛藍色交織米白色，點綴在長裙、洋裝、褲裝、夾克及針織衫，以及暢銷的Lady Dior、Book托特包和DiorCamp郵差包。Book Tote保留了書腰的Christian Dior品牌簽名刺繡，採用源自印尼峇里島的Ikat Endek（絣織布）傳統面料製作，後續在義大利工坊完成，凝聚品牌工藝也表現夏日的新穎活力。

服裝以藍白色絲綢帆布打造，例如洋溢慵懶情境的連身裙綴以Dior Palms主題圖案，混色效果全新演繹了法式刺繡的Toile de Jouy經典元素，腰部飾有碎褶成為精緻細節。棕櫚葉印花圖案也沿用在其他單品，包括色彩鮮明的絲質方巾，以及繫於頸上、手腕或手袋上的Mitzah絲巾，Walk'n'Dior休閒鞋、Dway涼鞋及D-Connect運動鞋等，也換上棕櫚葉印花，表現優雅寫意的夏日風情。

Dior Palms藍白棕梠樹印花科技塔夫綢半身裙，16萬元。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花科技塔夫綢半身裙，16萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Dway藍色棕梠樹刺繡拖鞋，24,000元。圖／DIOR提供
Dway藍色棕梠樹刺繡拖鞋，24,000元。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花絲質V領洋裝，15萬元。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花絲質V領洋裝，15萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Book藍色棕梠樹刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior藍色棕梠樹刺繡休閒鞋，33,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior藍色棕梠樹刺繡休閒鞋，33,000元。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花系列包括鞋履、包款與服裝。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花系列包括鞋履、包款與服裝。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花羊毛針織衫，85,000元。圖／DIOR提供
Dior Palms藍白棕梠樹印花羊毛針織衫，85,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite藍色棕梠樹刺繡帆布中型提包，16萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Lite藍色棕梠樹刺繡帆布中型提包，16萬元。圖／DIOR提供

Dior 品牌 義大利

延伸閱讀

絕對秒殺！IKEA藝術聯名再登場　DIOR藝術家設計時鐘必搶

DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

2021母親節／DIOR迪奧6大限定組合 明星產品香氛全包

DIOR迪奧2021春夏最新包款、配件推薦！洋溢異國情調，神秘且浪漫

相關新聞

「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌

流暢輕快的NETFLIX黑色喜劇「黑道律師文森佐」本周播出第15集，眼看著即將邁入大結局，下周卻即將停播一次，迫使劇迷們...

周蕙、E.So、陳昊森與他們身上的伯爵珠寶腕表大盤點！

瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）昨日於晶華酒店舉辦光之羽翼年度珠寶腕表展，除了邀請到林心如站台，晚間更有女星周蕙...

女神卡卡「時尚黑寡婦」華麗日裝 穿Max Mara街拍超美

女神卡卡（Lady Gaga）主演時尚豪門Gucci家族血案的電影「House of Gucci」，由名導雷利史考特（R...

三星微風南山旗艦體驗館 期間限定變身「發現嘻哈台」

瞄準潮世代的喜好，台灣三星即日起至4月21日於三星微風南山旗艦體驗館打造期間限定的「發現嘻哈台」快閃體驗會，結合Sams...

DIOR棕櫚葉印花Book托特包新款 宛如夏日海洋般浪漫

DIOR自2018年春夏季推出Book Tote包款以來，成為貴婦逛街、網美拍照的必備款之一，在今年春夏季，女裝暨配件創...

吳速玲親授顯瘦穿搭 郭雪芙海邊走走也拎同款maje包

輪廓簡約的包款成了女星的夏日穿搭必備配件，maje的Stick Bag以復古形貌搭配流蘇設計，成為郭雪芙、吳速玲的洋裝穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。