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吳速玲親授顯瘦穿搭 郭雪芙海邊走走也拎同款maje包
輪廓簡約的包款成了女星的夏日穿搭必備配件，maje的Stick Bag以復古形貌搭配流蘇設計，成為郭雪芙、吳速玲的洋裝穿搭包款，郭雪芙寫著「好天氣去海邊走走， 下雨天在咖啡廳坐坐」，身穿sandro格紋洋裝，手中選搭的粉色Stick Bag點綴了女人味。
吳速玲則是在貼文中提供了她顯瘦提案，首選「高腰A字剪裁+V領」，而她也表示身上的洋裝除了符合上述條件，還有法國女人的浪漫和個性，帶有春日氣息，如果加上一頂大圓草帽，就是她想像中的法式度假慵懶風格，而且是在遊輪上享受陽光的度假類型。她手上也是拎著maje 2021春夏Stick Bag系列包款，以法棍包經典原型，自八、九○年代流行至今，在包款兩側的流蘇設計增加行走時的律動感，包身以鱷魚壓紋小牛皮材質設計。
網紅李函Kiwi則是以駝色西裝外套搭襯Stick Bag，表現輕柔的都會感。Maje 2021春夏系列以#STAYYOURSELF!為主題，詮釋每個女孩扮演的不同角色，可以是穿越蒙大拿山脈的冒險家，也可以是九○年代在夜店狂歡的自由女孩，喜歡中性的西裝，衣櫃裡也不缺撫媚的碎花洋裝、薰衣草色格紋外套，鼓勵當代女孩「忠於自己，隨心而行」。
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