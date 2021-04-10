吳速玲親授顯瘦穿搭 郭雪芙海邊走走也拎同款maje包

輪廓簡約的包款成了女星的夏日穿搭必備配件，maje的Stick Bag以復古形貌搭配流蘇設計，成為郭雪芙、吳速玲的洋裝穿搭包款，郭雪芙寫著「好天氣去海邊走走， 下雨天在咖啡廳坐坐」，身穿sandro格紋洋裝，手中選搭的粉色Stick Bag點綴了女人味。

吳速玲則是在貼文中提供了她顯瘦提案，首選「高腰A字剪裁+V領」，而她也表示身上的洋裝除了符合上述條件，還有法國女人的浪漫和個性，帶有春日氣息，如果加上一頂大圓草帽，就是她想像中的法式度假慵懶風格，而且是在遊輪上享受陽光的度假類型。她手上也是拎著maje 2021春夏Stick Bag系列包款，以法棍包經典原型，自八、九○年代流行至今，在包款兩側的流蘇設計增加行走時的律動感，包身以鱷魚壓紋小牛皮材質設計。