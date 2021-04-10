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居家有創意！CAPPELLINI、QEEBOO進駐D&L CASA三館門市

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
義大利知名家居品牌Cappellini，進駐D&L CASA三館門市。圖／D&L丹意信實集團提供
義大利知名家居品牌Cappellini，進駐D&L CASA三館門市。圖／D&L丹意信實集團提供

義大利的居家風格，總給人精湛工藝、熱情創意的印象，深受台灣人的喜愛。兩大義大利知名家居品牌Cappellini與qeeboo，正式引進台灣，進駐D&L CASA三館門市，結合D&L丹意信實集團原有的義大利經典品牌Knoll、Kartell、Artemide；丹麥戶外家居品牌Cane-line，創造更有深度的生活品味。

1946年創立的Cappellini，原為義大利傳統手工訂製家具製造商，但經歷變革，與多位當代設計師合作，如Marc Newson、Tom Dixon等，傳統工藝與創意，加上不同文化背景的相互組合，讓Cappellini成為當代潮流的領導者。

Cappellini所創作出的多樣化家具，不僅被紐約、巴黎等藝術博物館典藏，還有多款經典作品，如Proust Chair、Knotted Chair等，現在台灣消費者都有機會入手。

而qeeboo則是於2016年，由義大利國寶級設計大師Stefano Giovannoni創立的品牌，集結多位設計師Marcel Wande、Nika Zupanc、Andrea Branzi，作品常獲得國際設計大獎，各種經典產品如Kong落地燈、Cherry吊燈，充滿大膽與奇幻的想像。D&L CASA三館門市位於台北市大安區忠孝東路三段248巷63號。

義大利家居品牌qeeboo，最著名的Kong落地燈，進駐D&L CASA三館門市。圖／D&L丹意信實集團提供
義大利家居品牌qeeboo，最著名的Kong落地燈，進駐D&L CASA三館門市。圖／D&L丹意信實集團提供

義大利 品牌

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