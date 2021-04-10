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周末來逛快閃店變更美！肌膚之鑰、KIEHL'S端優惠吸客

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，好玩又好拍。圖／KIEHL’S提供
KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，好玩又好拍。圖／KIEHL’S提供

周末要去哪？來逛美妝保養的快閃店與特殊櫃，可以撿便宜又變美麗！肌膚之鑰Clé de Peau BEAUTÉ，今天在新光三越台北信義新天地A8南大門廣場，打造全台首座數位造光花園，能拍出美照；KIEHL'S即日起至4月18日，在新光三越信義新天地A11 KIEHL’S 契爾氏專櫃旁，推出「FUN 夢想」快閃店，端出復刻版商品與各種有趣活動。

肌膚之鑰的造光花園中，主打人氣商品激光瓶，走進造光花園，啟動一鍵造光，讓花朵隨之發光，還能馬上拍出美照，而轉動肌膚之鑰則能更了解其中的成分，讓自己肌膚能亮出來。

到造光花園可以體驗完成指定任務，開啟激光晶球，送出尋光好禮，有機會獲得光采六品禮、七日體驗包等，購買指定商品滿額，再送價值4,550元的精萃光采禮盒組。

KIEHL’S的FUN 夢想快閃店中，規畫5大空間，包括最可愛的金盞花溜滑梯，讓大家更了解金盞花植物精華化妝水的6大修護力，還有夢想會飛俏皮彈跳床、復古拍照亭，以及空瓶回收籃球場，呼應大家空瓶回收。4月10日在快閃店消費滿1,700元，送170ml豪華精緻禮盒，而活動期間內只要到快閃店，勾選夢想產品清單，可拿到明星產品組，還有機會讓KIEHL’S完成夢想。

另外還於快閃店搶先首賣歷代的絕版經典商品，如60年代推出的玫瑰精萃保濕嫩膚水、1920年推出的3款精油，包括清新檸檬苦橙精油、香甜茉莉玫瑰精油與沉穩雪松檀木精油。

肌膚之鑰明星商品激光瓶。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰明星商品激光瓶。圖／肌膚之鑰提供
KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，首賣復刻商品玫瑰水、3款精油。圖／KIEHL’S提供
KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，首賣復刻商品玫瑰水、3款精油。圖／KIEHL’S提供
肌膚之鑰設計出造光花園，讓大家拍美照。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰設計出造光花園，讓大家拍美照。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰設計出造光花園。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰設計出造光花園。圖／肌膚之鑰提供
4月10日於KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，消費滿1,700元送170ml豪華精緻禮盒。圖／KIEHL’S提供
4月10日於KIEHL’S的FUN 夢想快閃店，消費滿1,700元送170ml豪華精緻禮盒。圖／KIEHL’S提供

快閃 夢想 溜滑梯

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