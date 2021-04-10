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海軍大將再出擊！CORUM金橋自動機芯十年有成

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CORUM ADMIRAL海軍上將38自動腕表，使用鈦金屬表殼並鑲嵌鑽石，柔美而堅強，24萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM ADMIRAL海軍上將38自動腕表，使用鈦金屬表殼並鑲嵌鑽石，柔美而堅強，24萬元。圖 / CORUM提供。

有路的地方就有可能，有橋的地方，就代表串連本地與遠方，同時象徵了希望。CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出四枚全新自動腕表系列，以整塊的藍寶石水晶打造酒桶形透明表殼和底蓋，透過表面延伸至腕表兩側，帶來360度的透明視覺。

由於金橋自動腕表沒有表盤，Corum發明了一個裝置系統與機芯底部連接、再將時間刻度鑲於表盤上，宛如懸浮效果，CO 313機芯以194個零件組成，並具40小時動力儲存，四款金橋自動腕表均使用了鈦金屬表殼，玫瑰金限量150只、全鈦限量50只、鈦金屬配玫瑰金、鑽石表圈限量100只，以及全鈦配鑽石表圈限量25只。

品牌今年另一重點則是「海軍上將」系列，包含Admiral 45海軍上將飛行陀飛輪鏤空自動腕表、Admiral 42海軍上將自動腕表、Admiral 38海軍上將自動腕表，全數五個系列、18款新品，維持海軍上將經典的12邊形表殼，但加入色彩如粉紅、木紋色、深藍，帶來視覺與尺寸的多樣性選擇。壓軸則是一只飛行陀飛輪鏤空款，揉和高科技感的碳與貴金屬的玫瑰金，特殊的表殼紋理，令人聯想到金箔的酷炫感，全世界限量48只。

CORUM的限量飛行陀飛輪鏤空腕表，揉和高科技感的碳與貴金屬的玫瑰金，酷炫吸睛，全世界限量48只，213萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM的限量飛行陀飛輪鏤空腕表，揉和高科技感的碳與貴金屬的玫瑰金，酷炫吸睛，全世界限量48只，213萬元。圖 / CORUM提供。
表背半透明的視窗，隱約可一窺CO 298陀飛輪機芯部份佈局。圖 / CORUM提供。
表背半透明的視窗，隱約可一窺CO 298陀飛輪機芯部份佈局。圖 / CORUM提供。
CORUM金橋自動上鍊機芯特殊的設計，讓機芯展現空靈的懸浮姿態。圖 / CORUM提供。
CORUM金橋自動上鍊機芯特殊的設計，讓機芯展現空靈的懸浮姿態。圖 / CORUM提供。
經磨砂處理的海軍上將42毫米精鋼腕表，表面再經漸層處理，整體散發迷人的獨特氣息，16萬元。圖 / CORUM提供。
經磨砂處理的海軍上將42毫米精鋼腕表，表面再經漸層處理，整體散發迷人的獨特氣息，16萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM，GOLDEN BRIDGE 金橋自動腕表，以整塊的藍寶石水晶打造酒桶形透明表殼和底蓋，帶來360度的透明視覺，103萬8,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM，GOLDEN BRIDGE 金橋自動腕表，以整塊的藍寶石水晶打造酒桶形透明表殼和底蓋，帶來360度的透明視覺，103萬8,000元。圖 / CORUM提供。

腕表 海軍 鑽石

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