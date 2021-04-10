海軍大將再出擊！CORUM金橋自動機芯十年有成

有路的地方就有可能，有橋的地方，就代表串連本地與遠方，同時象徵了希望。CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出四枚全新自動腕表系列，以整塊的藍寶石水晶打造酒桶形透明表殼和底蓋，透過表面延伸至腕表兩側，帶來360度的透明視覺。

由於金橋自動腕表沒有表盤，Corum發明了一個裝置系統與機芯底部連接、再將時間刻度鑲於表盤上，宛如懸浮效果，CO 313機芯以194個零件組成，並具40小時動力儲存，四款金橋自動腕表均使用了鈦金屬表殼，玫瑰金限量150只、全鈦限量50只、鈦金屬配玫瑰金、鑽石表圈限量100只，以及全鈦配鑽石表圈限量25只。