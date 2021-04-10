寶齊萊攜手琉森音樂節管弦樂團 頌揚典雅之美

聽覺總能帶來最直觀的情緒和聯想，而音樂則能傳遞情感、撫慰人心。寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與琉森音樂節管弦樂團（Lucerne Festival Orchestra）締結合作關係，由於兩造歷史原點都自瑞士琉森（Lucerne），透過這座優美的城市，找到時間、藝術、音樂的共同交集可能，展現對創作熱誠的非凡敬意。

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，兩造的結合，是因高級腕表與高雅音樂有諸多相似之處，「兩者都由眾多完美配合的獨立細節組合而成：指揮需要確保演奏成員準確無誤地彼此配合，製表師也必須讓時計的每個零件達到同樣效果。」琉森音樂節藝術總監暨執行總監Michael Haefliger則指出，高價機械表與管弦樂作品的高度相似，「既體現創作與熱情，又融合藝術與工藝，均可激起人們的情感反應。」