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寶齊萊攜手琉森音樂節管弦樂團 頌揚典雅之美
聽覺總能帶來最直觀的情緒和聯想，而音樂則能傳遞情感、撫慰人心。寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與琉森音樂節管弦樂團（Lucerne Festival Orchestra）締結合作關係，由於兩造歷史原點都自瑞士琉森（Lucerne），透過這座優美的城市，找到時間、藝術、音樂的共同交集可能，展現對創作熱誠的非凡敬意。
寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri表示，兩造的結合，是因高級腕表與高雅音樂有諸多相似之處，「兩者都由眾多完美配合的獨立細節組合而成：指揮需要確保演奏成員準確無誤地彼此配合，製表師也必須讓時計的每個零件達到同樣效果。」琉森音樂節藝術總監暨執行總監Michael Haefliger則指出，高價機械表與管弦樂作品的高度相似，「既體現創作與熱情，又融合藝術與工藝，均可激起人們的情感反應。」
和古典、交響樂擁有深厚連結的可不止寶齊萊，勞力士（ROLEX）從1970年代便與紐西蘭女高音Dame Kiri Te Kanawa成為合作夥伴，同時品牌也贊助兩項饒富盛名的古典音樂盛會——「奧地利薩爾斯堡藝術節（Salzburg Festival）」與「維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）」演奏會，而義大利米蘭的斯卡拉歌劇院、英國倫敦皇家歌劇院、美國紐約大都會歌劇院，也都與勞力士有著合作關係，展現品牌在精密腕表外，深耕藝術領域的強烈決心。
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