快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺虎精釀「福虎祭」開跑！免費入場六大主題玩通海！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了將在六月舉辦的「福虎祭」，臺虎精釀同時推出「大甲媽」聯名生啤酒嗨，搶搭在地信仰風潮。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
除了將在六月舉辦的「福虎祭」，臺虎精釀同時推出「大甲媽」聯名生啤酒嗨，搶搭在地信仰風潮。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

雖然去年因疫情停辦，結合搖滾與美食的臺虎精釀「福虎祭」活動，今年宣布將以「末日遊樂園」為主題，將於六月五（周六）早上11點至晚上八點，日於新北市汐止南陽街188號舉辦。

臺虎精釀以「如果明天就是世界末日，你會怎麼過完今天？」問題會出發，展開「蹦跳俱樂部（Hops Club）」、「 方舟補給站（Foodie Ark）」、「末日嘉年華（La La Land）」、「自救夏令營（Survival Camp）」、「酒水玩補菁英班（Neon Genesis Drunkard Project）」…等六大主題，內容鎖定樂團與DJ、闖關關卡、美食補給、生存技能訓練。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

現場活動採免費入場，但將販售2021年版「虎迷券」，包含兩張「現拉330ml生啤酒」兌換券、一張「福虎祭紀念酒杯」兌換券，以及一趟捷運南港展覽館站接駁服務，已於活動售票網站Accupass上公佈販售。更多明確訊息，據悉將於五月中正式公佈，可於臺虎精釀官方網站或臉書專頁查詢。

同時為落實防疫，活動採實名制，必須攜帶身分證件才能登記入場。現場並提供酒精消毒手部、量測體溫及配戴口罩，同時將參加者報到狀況造冊記錄，禁止體溫超過37.5者入場。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由臺虎精釀舉辦的「福虎祭」，預計將於六月五日（周六）舉行，品牌並已於臉書粉絲專頁釋出宣傳主視覺。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由臺虎精釀舉辦的「福虎祭」，預計將於六月五日（周六）舉行，品牌並已於臉書粉絲專頁釋出宣傳主視覺。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
特製的臺虎啤酒車，將不定期於廟口出現。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
特製的臺虎啤酒車，將不定期於廟口出現。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕

延伸閱讀

吐司切邊加大冰紅茶？ 酉鬼啤酒還原100%台式早餐味

大人系乳酸飲料 Hebe代言微醉全新乳酸沙瓦口味登場

影／賓士女酒駕肇逃路人全拍 她辯到院關心警依法送辦

港點、燒臘「吃到飽588」！老火煲湯、干燒牛河無限吃

相關新聞

居家有創意！CAPPELLINI、QEEBOO進駐D&L CASA三館門市

義大利的居家風格，總給人精湛工藝、熱情創意的印象，深受台灣人的喜愛。兩大義大利知名家居品牌Cappellini與qeeb...

周末來逛快閃店變更美！肌膚之鑰、KIEHL'S端優惠吸客

周末要去哪？來逛美妝保養的快閃店與特殊櫃，可以撿便宜又變美麗！肌膚之鑰Clé de Peau BEAUTÉ，今天在新光三...

海軍大將再出擊！CORUM金橋自動機芯十年有成

有路的地方就有可能，有橋的地方，就代表串連本地與遠方，同時象徵了希望。CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出...

寶齊萊攜手琉森音樂節管弦樂團 頌揚典雅之美

聽覺總能帶來最直觀的情緒和聯想，而音樂則能傳遞情感、撫慰人心。寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與琉森音樂節...

臺虎精釀「福虎祭」開跑！免費入場六大主題玩通海！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本冠軍茶匠監製「每杯50元」！路易莎京都涼賞季開跑

路易莎京都醇茶涼賞季開跑，即起至5/9到路易莎購買口碑爆棚的「大臣賞煎/焙茶」，超值品茗價每杯50元 (原價60元)，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。