臺虎精釀「福虎祭」開跑！免費入場六大主題玩通海！

※飲酒過量，害人害己。

雖然去年因疫情停辦，結合搖滾與美食的臺虎精釀「福虎祭」活動，今年宣布將以「末日遊樂園」為主題，將於六月五（周六）早上11點至晚上八點，日於新北市汐止南陽街188號舉辦。

臺虎精釀以「如果明天就是世界末日，你會怎麼過完今天？」問題會出發，展開「蹦跳俱樂部（Hops Club）」、「 方舟補給站（Foodie Ark）」、「末日嘉年華（La La Land）」、「自救夏令營（Survival Camp）」、「酒水玩補菁英班（Neon Genesis Drunkard Project）」…等六大主題，內容鎖定樂團與DJ、闖關關卡、美食補給、生存技能訓練。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

現場活動採免費入場，但將販售2021年版「虎迷券」，包含兩張「現拉330ml生啤酒」兌換券、一張「福虎祭紀念酒杯」兌換券，以及一趟捷運南港展覽館站接駁服務，已於活動售票網站Accupass上公佈販售。更多明確訊息，據悉將於五月中正式公佈，可於臺虎精釀官方網站或臉書專頁查詢。

同時為落實防疫，活動採實名制，必須攜帶身分證件才能登記入場。現場並提供酒精消毒手部、量測體溫及配戴口罩，同時將參加者報到狀況造冊記錄，禁止體溫超過37.5者入場。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。