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日本冠軍茶匠監製「每杯50元」！路易莎京都涼賞季開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
路易莎京都醇茶涼賞季即日開跑，100%宇治進口大臣賞煎、焙茶超值品茗價50元。圖／路易莎提供
路易莎京都醇茶涼賞季即日開跑，100%宇治進口大臣賞煎、焙茶超值品茗價50元。圖／路易莎提供

路易莎京都醇茶涼賞季開跑，即起至5/9到路易莎購買口碑爆棚的「大臣賞煎/焙茶」，超值品茗價每杯50元 (原價60元)，此外，憑黑卡消費「日本第一茶匠監製正宗京都宇治茶飲系列」其他飲品可享9折優惠。

路易莎選用遵循京都百年茶廠道地烘焙工法、日本冠軍茶匠森田治秀監製的100%純正宇治進口原茶，去年推出市面上少有的大臣賞煎、焙茶，與100%一番抹茶等系列，皆大獲好評。

此次的京都醇茶涼賞季，則將帶領「茶控」沉靜味蕾、回歸甘醇，撫平春夏交錯的躁氣。「大臣賞煎茶」使用100%一番茶，混合有日曬和無日曬的茶葉，用淺蒸混深蒸的手法，將風味提升至猶如玉露等級的甘甜，清爽回甘、帶點煎茶特有的細緻茶澀感；「大臣賞焙茶」則是經火候控溫，將茶梗和茶葉分開烘焙後，再混合調配出完美風味，琥珀色茶湯充滿直火香氣和些許蜂蜜、焦糖般圓潤甜感，尾韻順口清爽。

業者建議，匠心獨運的頂級茗茶甚至無須加糖，原味甘醇就十分令人驚艷。

日本第一茶匠監製正宗京都宇治茶飲系列，包括大臣賞煎茶、大臣賞焙茶、大臣賞焙茶鮮奶茶、100%一番抹茶鮮奶茶、100%一番特濃抹茶鮮奶茶、100%一番抹茶咖啡拿鐵。

京都 路易莎 日本

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