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六福村「穿動物裝」門票199！姓名與動物同音也有優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全身動物變裝優惠入園，可享門票優惠價199元。圖／六福村提供
全身動物變裝優惠入園，可享門票優惠價199元。圖／六福村提供

結合遊樂園與動物園的六福村，即日起至5月31日推出新一季「動物派對」，同步推出門票優惠，凡是搭配主題全身動物變裝入園的遊客，即享優惠價199元(原價999元)。

想到六福村入境隨俗，順道享優惠，不妨變身充滿時尚感的黑白條紋斑馬裝、可愛的兔兔裝或是霸氣老虎裝，只要穿著全身性動物紋路套裝，頭戴動物帽、髮飾或臉部彩繪，符合全身動物變裝條件，只要199元就可一票暢玩到底。

另外，姓名含動物或與動物同音，不須改名也能享優惠599元(原價999元)，如姓名內含動物字形，像是仲、翔、馮、鶴、麟、魯、貝、虎、牛等，或與動物同音如人、洋、鶴、陸、項、瑜、蓓等，只要符合相關條件，6月底前都能享有動物限定優惠。

「動物派對」的主題活動也多，可在園區聆聽保育員貼身照顧動物的小故事與知識，看紅毛猩猩智取椰子、狐獴在獨家打造的極限運動場奔馳、一探修蹄師現場顯身手展現專業技術；或者搭乘蒸汽火車近距離觀賞犀牛、河馬、美洲野牛等動物族群；活動期間搭乘猛獸巴士，還能前進期間限定開放的狒狒島，一睹活動力十足的狒狒群帶來的震撼。

每日10:30及15:30在非洲部落─草原聚場，還將上演快閃派對(周一停演)，這是六福村全新打造的動物劇場，由表演藝人化身獅子、斑馬、野牛、獵豹等動物，帶來特技表演及舞蹈演出，未來還將陸續推出精彩的動物秀，和遊客來一場難忘的派對活動。

活動及優惠可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/

搭乘蒸汽火車遨遊非洲草原區，可近距離看動物，留下難忘體驗。圖／六福村提供
搭乘蒸汽火車遨遊非洲草原區，可近距離看動物，留下難忘體驗。圖／六福村提供
凡是姓名含動物或與動物同音，不須改名也能享優惠599元(原價999元)。圖／六福村提供
凡是姓名含動物或與動物同音，不須改名也能享優惠599元(原價999元)。圖／六福村提供

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