快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻母親節 微風MM6、高雄漢神René Caovilla快閃店登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MM6 Maison Margiela期間限定快閃店即日起在微風廣場揭幕，推出新品9折起優惠。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6 Maison Margiela期間限定快閃店即日起在微風廣場揭幕，推出新品9折起優惠。圖／MM6 Maison Margiela提供

搶攻母親節檔期，品牌紛紛進駐百貨開設快閃店搶市，MM6 Maison Margiela在微風廣場以期間限定的White Space快閃店登場，精選春夏季新品；義大利鞋款品牌René Caovilla則短期進駐高雄漢神百貨，成為全台首個快閃店。

MM6 Maison Margiela White Space快閃店，顧名思義以白色為主要空間色彩，極簡呈現春夏的「在家上班（Work from Home）」系列，運用「上身上班服，下身派對裝」的主題設計，推出新品限定優惠9折起；品牌經典Japanese Bag山形包主打網狀材質螢光黃、皮革黑色等不同材質與顏色選擇。此外，將美式復古八○年代電視廣告印花搭配幽默手寫字樣「Ask For A MM6」的T恤，也是點睛單品；而MM6品牌經典打字機字體的6元素，呈現在鞋款及配件之中，例如春夏春款皮靴的6刻印在鞋底，若逢雨天則在走過之處皆留下6的痕跡，帶來搞怪的時尚品味。

義大利手工鞋履René Caovilla則是進駐高雄漢神，設立全台首間快閃店，計畫於4月15日至25日期間登場，祭出全新春夏限量鞋款；為呼應南台灣的艷陽，特別引進Veneziana系列涼鞋款式，每一雙都由工匠採用閃爍的珠寶和水鑽打造，須費時約6小時方能完成，既性感也顯得奢華。

René Caovilla Veneziana涼鞋，4萬元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Veneziana涼鞋，4萬元。圖／René Caovilla提供
MM6大玩美式復古印花，在T恤表現八○年代的復古風情。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6大玩美式復古印花，在T恤表現八○年代的復古風情。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6皮面高跟短靴，18,800元。圖／MM6 Maison Margiela提供
MM6皮面高跟短靴，18,800元。圖／MM6 Maison Margiela提供

快閃 品牌 義大利

延伸閱讀

高雄水情仍嚴峻 擬再調整游泳池、洗車場用水

高雄有身分證的燕巢芭樂、小玉西瓜 全聯也要上架了

漢來攜手高雄市圖推高雄100台菜美食節 美味限時登場

高雄人喝「屎尿水」引發質疑 南化水庫每日注3萬噸支援

相關新聞

居家有創意！CAPPELLINI、QEEBOO進駐D&L CASA三館門市

義大利的居家風格，總給人精湛工藝、熱情創意的印象，深受台灣人的喜愛。兩大義大利知名家居品牌Cappellini與qeeb...

周末來逛快閃店變更美！肌膚之鑰、KIEHL'S端優惠吸客

周末要去哪？來逛美妝保養的快閃店與特殊櫃，可以撿便宜又變美麗！肌膚之鑰Clé de Peau BEAUTÉ，今天在新光三...

海軍大將再出擊！CORUM金橋自動機芯十年有成

有路的地方就有可能，有橋的地方，就代表串連本地與遠方，同時象徵了希望。CORUM的金橋自動機芯今年問世10周年，品牌推出...

寶齊萊攜手琉森音樂節管弦樂團 頌揚典雅之美

聽覺總能帶來最直觀的情緒和聯想，而音樂則能傳遞情感、撫慰人心。寶齊萊（Carl F. Bucherer）宣布與琉森音樂節...

臺虎精釀「福虎祭」開跑！免費入場六大主題玩通海！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本冠軍茶匠監製「每杯50元」！路易莎京都涼賞季開跑

路易莎京都醇茶涼賞季開跑，即起至5/9到路易莎購買口碑爆棚的「大臣賞煎/焙茶」，超值品茗價每杯50元 (原價60元)，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。