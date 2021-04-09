搶攻母親節 微風MM6、高雄漢神René Caovilla快閃店登場

搶攻母親節檔期，品牌紛紛進駐百貨開設快閃店搶市，MM6 Maison Margiela在微風廣場以期間限定的White Space快閃店登場，精選春夏季新品；義大利鞋款品牌René Caovilla則短期進駐高雄漢神百貨，成為全台首個快閃店。

MM6 Maison Margiela White Space快閃店，顧名思義以白色為主要空間色彩，極簡呈現春夏的「在家上班（Work from Home）」系列，運用「上身上班服，下身派對裝」的主題設計，推出新品限定優惠9折起；品牌經典Japanese Bag山形包主打網狀材質螢光黃、皮革黑色等不同材質與顏色選擇。此外，將美式復古八○年代電視廣告印花搭配幽默手寫字樣「Ask For A MM6」的T恤，也是點睛單品；而MM6品牌經典打字機字體的6元素，呈現在鞋款及配件之中，例如春夏春款皮靴的6刻印在鞋底，若逢雨天則在走過之處皆留下6的痕跡，帶來搞怪的時尚品味。