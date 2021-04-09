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端上暖心的一杯茶／溫熱入口 生薑紅糖水與生薑陳棗茶
從文學認識本草，常見的生薑也變得優雅動人起來。
今天介紹的「薑」，除了是華人廣泛入菜的植物，煮一杯生薑茶，搭配的紅糖、陳皮、紅棗都是日常容易取得的材料，恰好的溫度捧在手心啜飲入口，尤其是冷熱無常的天氣，來杯溫潤飲品，配上一本好書，心也沉靜了下來，更重要是準備茶飲獻上的關懷與心意，幸福就是這麼簡單。
※備註：本文僅為一般食譜，飲用前請留意個人體質是否合適，如有疑問請洽醫院與專科醫師諮詢。
【生薑入茶的食譜】
新芽肌理膩，映日淨如空。
恰似勻妝指， 柔尖帶淺紅。
— 宋． 劉子翬《園蔬十詠· 子薑》
詩人以細膩的筆觸描寫了生薑剛發芽時「子薑」的形態，生動傳神，猶如此物就在眼前一般。看那新芽肌膚紋理，如嬰兒皮膚般細膩，在陽光的映照之下如同透明的一般。
這一芽子薑，恰如女人上妝的纖纖細指，看那尖尖的頭上帶著一抹淺紅，透露著幾分靈動。
現實生活中，我們看到的剛發新芽的生薑確如詩人描繪的這樣，充滿著生機活力，可見文學創作的靈感往往與生活密不可分。
● 生薑紅糖水
材料／生薑6片，紅糖適量。
做法／先將生薑洗淨切絲，和紅糖一起放入壺中，沖入適量開水，加蓋悶5分鐘，倒入杯中，即可品飲。
● 生薑陳棗茶
材料／生薑6片，陳皮3克，紅棗3枚。
做法／將生薑洗淨切絲，紅棗去核切絲，與陳皮一起放入壺中，沖入適量開水，加蓋悶5分鐘，即可品飲。
【以上摘文選自書名：《防病藥茶》、作者： 許琳、王恒蒼、吳娟娟、袁玉霞、黃露寧、編者：陳永燦、圖文提供：幸福文化】
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