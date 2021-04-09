俏媽咪潔思米／軟綿綿又會拉絲 奶香誘人的奶油餐包捲

奶油餐包捲的作法比較繁雜一點，看著步驟圖可以更仔細一步步學起來喔！做完一大盤超有成就感，餐包捲不只有著油亮亮的膚質，還有著漂亮的中凸多層好身材，內涵就是軟綿綿、奶香重又有拉絲感，加上底部帶著微微焦脆的奶油味，難怪大家愛不釋手！

奶香誘人的奶油餐包捲。圖／如何出版社提供

【俏媽咪今日示範：奶香誘人奶油餐包捲】

● 模具：40×30 公分烤盤

● 材料：可做24捲

高筋麵粉 750g

奶粉 25g（可省略）

砂糖 90g

鹽 10g

速發酵母 10g

牛奶 320ml

鮮奶油 100ml

全蛋 2顆

無鹽奶油 120g

（切塊，室溫軟化）

● 另外準備：

蛋 1顆（拌勻）

無鹽奶油 55g

（軟化備用，放入擠花袋中）

無鹽奶油 40g（融化）

將乾性材料（鮮奶油、奶油、牛奶除外）放入攪拌盆，先用麵糰鈎稍微拌勻粉類。圖／如何出版社提供 加入鮮奶油、蛋液和牛奶。圖／如何出版社提供 切下一塊麵糰，確認薄膜產生。圖／如何出版社提供 可適當拍掉側邊氣體。圖／如何出版社提供 用刮刀切割成12 等份。圖／如何出版社提供

● 製作步驟：

1.烘烤前10 分鐘，烤箱預熱200 度C。

2.鮮奶油與二顆全蛋先拌勻。

3.將乾性材料（鮮奶油、奶油、牛奶除外）放入攪拌盆，先用麵糰鈎稍微拌勻粉類。

4.加入鮮奶油、蛋液和牛奶。

5.低速開始攪拌成糰，可適時停下機器刮缸。

6.攪拌至爬鈎後，麵糰有彈性可以延展拉起狀態。

7.放入軟化奶油。

8.先以低速攪拌確認奶油吃進麵糰中。接著以中速攪拌成光滑狀態。

9.切下一塊麵糰，確認薄膜產生。

10.揉圓後蓋上濕布，基礎發酵20分鐘。

11.秤重切割成2等份，排氣滾圓。

12.蓋上濕布，中間發酵鬆弛10-15分鐘。

13.將麵糰擀壓成長36 公分的圓形。

14.可適當拍掉側邊氣體。

15.用刮刀切割成12 等份（另一麵糰以同樣方式操作。）。

16.將每一等份取出，平整面朝下，準備整形成捲狀。

17.擀平麵糰，並輕拉長尾端，細端處靠近自己。

18.慢慢捲起，頭部第一捲用指頭壓一下固定。

19.然後邊捲邊拉，捲到下方的時候，一隻手稍微拉長一下尾部捲起。

20.收口朝下，放入烤盤排列整齊。

21.蓋上濕布，進行第二次發酵40-50 分鐘。

22.在表面塗上薄薄的蛋液。

23.在麵糰間隙與周圍都擠上軟化奶油55g。

24.放進烤箱中下層，以200 度C 烘烤15 分鐘左右上色。

25.出爐後刷上一層融化奶油40g，會更加光亮有奶香喔！

擀平麵糰，並輕拉長尾端，細端處靠近自己。圖／如何出版社提供 放進烤箱中下層，以200 度C 烘烤15 分鐘左右上色。圖／如何出版社提供 慢慢捲起，頭部第一捲用指頭壓一下固定。圖／如何出版社提供 邊捲邊拉，捲到下方的時候，一隻手稍微拉長一下尾部捲起。圖／如何出版社提供 收口朝下，放入烤盤排列整齊。圖／如何出版社提供

● 作者介紹：潔思米，「俏媽咪潔思米」等高人氣社群版主、全職三寶媽咪，喜歡料理、烘焙，熱愛分享美食、生活。粉絲團： https://www.facebook.com/lovejasminemom/

【以上摘文選自《少女心噴發！俏媽咪潔思米的玩美烘焙》、作者：潔思米、圖文提供：如何出版社、整理：記者柯意如】