LINE FRIENDS「2021澎湖花火節」限定商品5款可愛必收

LINE首度攜手國際級大型盛典活動「2021澎湖國際海上花火節」，擴大串聯LINE生態圈中多元服務，打造全新一站式智慧旅遊體驗，從LINE FRIENDS角色IP授權出發，延伸至線上數位行銷科技、社群互動、內容策展、旅遊購物、到行動支付和線下商家推廣，虛實融合活絡在地經濟；LINE FRIENDS人氣角色熊大和兔兔更將躍上星空，搭配400台無人機科技燈光秀的展演和高空煙火秀，與民眾熱情相見，同時推出5款LINE FRIENDS 2021澎湖花火節限定商品，即日起至4月21日於LINE FRIENDS商城搶先開放線上預購。

「2021澎湖國際海上花火節」將於4月22日至6月28日登場，總計規劃23場花火活動，其中8場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀以及高空煙火秀。LINE FRIENDS主題限定無人機展演及煙火施放日期暫定為4月22日（開幕日）、4月26日（莎莉生日）、5月10日（母親節）、5月20日（網路情人節）、6月10日、6月14日（端午節）、6月21日（LINE品牌日）、6月28日（閉幕日）。

澎湖縣政府設計了7套專屬澎湖的無人機科技燈光秀，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演，觀音亭場次LINE FRIENDS主題專場將以400台無人機亮相；今年吉貝場花火節首度移師吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮沙尾。另外，澎湖機場、史蹟公園皆能看見LINE FRIENDS花火節造型裝置。

LINE FRIENDS推出5款2021澎湖花火節限定商品，包含人氣角色大集合的黑色款「BROWN & FRIENDS澎湖花火節限定短T」、白色款「BROWN & FRIENDS澎湖花火節限定口袋短T」，搭配經典熊大、兔兔及愛德華爬上澎湖名產仙人掌冰，是花火節最應景的穿搭，售價皆為650元；「BROWN & FRIENDS派對馬克杯（2入組）」讓熊大、兔兔換上特製春夏祭典花襯衫和海灘褲，搭配如奶油般外型杯蓋，售價770元；「仙人掌冰淇淋鑰匙包」以澎湖名產仙人掌冰淇淋為造型，拉出鑰匙後愛德華就會帶著墨鏡冒出來，售價450元；「BROWN & FRIENDS拎啦！台式啤酒杯組（6入組）」讓LINE FRIENDS經典角色們全都躍上啤酒杯，售價770元。LINE FRIENDS澎湖花火節限定商品即日起至4月21日於LINE FRIENDS商城開放線上預購，澎湖花火節期間則在花火節現場、花火體驗館及澎湖當地的全家便利商店上架販售。

另外還有只送不賣的花火節限定周邊贈品「4款經典角色酷卡」和「莎莉手扇」，只有親臨澎湖花火節現場才有機會得到，「經典角色酷卡」將於4月17日起在觀音亭、花火體驗館、機場等澎湖縣政府合作的通路發送，送完為止；「莎莉手扇」則僅限於4月26日莎莉生日當天限量發送。

除了超萌的限定商品之外，LINE為今年澎湖花火節特別企劃「澎湖城市尋寶」活動，在澎湖機場、觀音亭、花火體驗館、中央老街、跨海大橋、龍門閉鎖陣地、林投貝殼教堂、七美南滬港等8大地點設置LINE Beacon，只要打開藍牙及GPS定位，就可在指定景點接收尋寶活動的即時訊息推播，完成步驟即可獲得專屬獎勵，最後還有抽獎機會，獎項有台澎來回機票、五星飯店住宿券、澎湖特產伴手禮、LINE FRIENDS花火主題商品等多項好禮。

LINE為了推廣澎湖各地美景，只要從主頁進入「LINE旅遊」就可快速一鍵搜尋旅遊懶人包、推薦景點資訊、必玩行程體驗，更特別推出花火節專屬活動，針對親子、網美、情侶、好友等推薦專屬行程，透過LINE旅遊預訂還享有LINE POINTS回饋。除了即日起提供澎湖旅遊預訂折扣碼之外，LINE與agoda、雄獅旅遊、ezTravel易遊網、AsiaYo、Tripbaa趣吧、gogoout等多家合作夥伴一同祭出花火節期間限定專屬優惠，於4月9日當天立刻預訂，最高享訂單回饋LINE POINTS 9%。

LINE酷券則與星巴克合作，於4月22日起推出澎湖限定款「繽紛花火星冰樂」，限量5,000杯，民眾可線上購買並至澎湖喜來登門市現場兌換。LINE貼圖也推出「貼圖花火節」主題策展。