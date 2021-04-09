迪士尼控掃貨了！多芬聯名米奇米妮、小飛象⋯想全包

迪士尼控們，又得把荷包給準備好！多芬再度與迪士尼家族推出聯名款，去年與小熊維尼合作掀起搶購，今年擴大合作範圍，包括當紅的米奇米妮、奇奇蒂蒂、小飛象、小鹿斑比全都加入合作，包括有聯名包裝瓶，或是禮盒可選，根本想要全都包。

多芬去年推出的精華油花瓣洗髮露，將天然植物精華油加入洗髮露中，全系列都零矽靈，這回四款洗髮露或護髮油，都與迪士尼推出聯名禮盒，直接送出4款軟萌娃娃，包括奇奇、小飛象、小鹿斑比與蒂蒂，另外在全聯則有2款限定洗髮組合，則是贈送奇奇蒂蒂、小飛象的化妝包。