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迪士尼控掃貨了！多芬聯名米奇米妮、小飛象⋯想全包
迪士尼控們，又得把荷包給準備好！多芬再度與迪士尼家族推出聯名款，去年與小熊維尼合作掀起搶購，今年擴大合作範圍，包括當紅的米奇米妮、奇奇蒂蒂、小飛象、小鹿斑比全都加入合作，包括有聯名包裝瓶，或是禮盒可選，根本想要全都包。
多芬去年推出的精華油花瓣洗髮露，將天然植物精華油加入洗髮露中，全系列都零矽靈，這回四款洗髮露或護髮油，都與迪士尼推出聯名禮盒，直接送出4款軟萌娃娃，包括奇奇、小飛象、小鹿斑比與蒂蒂，另外在全聯則有2款限定洗髮組合，則是贈送奇奇蒂蒂、小飛象的化妝包。
最當紅的米奇與米妮，則是與多芬沐浴乳合作，去年新升級的沐浴乳，有著清爽水透益生元配方，具保濕度與清潔力，買滋養柔膚沐浴乳搭配限量米妮娃娃、清爽水嫩沐浴乳則是搭配米奇娃娃；另還推出3款限量迪士尼瓶身包裝的沐浴乳，可以看到米奇米妮一起耍萌超可愛。
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