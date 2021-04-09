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入手Chloé、LOEWE夏日編織包 海邊小旅行之網美必備款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE PAULA’S IBIZA系列洋溢夏日海洋度假風。圖／LOEWE提供
LOEWE PAULA’S IBIZA系列洋溢夏日海洋度假風。圖／LOEWE提供

編織包款、帆布手袋，都為夏日帶來輕盈的穿搭樂趣。Chloé Woody系列早前僅有鞋履款式，日前再推「法式文青」帆布托特包以及編織提籃；LOEWE的夏日Paula’s Ibiza系列也有經典的編織包款，一起享受夏天的時尚小旅行。

Chloé迎接春夏季，以Woody系列打造各式休閒包款，靈感源自於品牌Woody便鞋而誕生與之搭配的手袋，因此沿用Logo織帶作為主視覺設計，表現輕鬆愜意的法式生活哲學，帆布包款、編織提籃為主要呈現，也可作為環保袋，不論購物、野餐或小旅行都適用，更適合拎到海邊拍網美圖；而每個Woody編織提籃都是獨一無二的手工製品，提籃內側皮革標籤均附有肯亞編織工匠的簽名。

LOEWE PAULA’S IBIZA系列以巴利亞利群島（Balearic Islands）的休閒活力情調融入服裝與配件，洋溢溫暖的手工質感，為夏日度假增添穿搭趣味。織籃系列來自哥倫比亞NGO成員的手工藝，運用Iraca棕櫚纖維製作水果形織籃、提包及零錢包，而酒椰葉纖維織成的荷葉邊，則點綴在Balloon及Pochette包款等，表現悠閒中不失浪漫的夏日氣息。

Chloé Woody粉色涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody粉色涼鞋，11,900元。圖／Chloé提供
Chloé Woody藍色皮革飾邊大型托特包，34,300元。圖／Chloé提供
Chloé Woody藍色皮革飾邊大型托特包，34,300元。圖／Chloé提供
Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織水桶包，19,500元。圖／Chloé提供
Chloé Woody世界公平貿易組織合作編織水桶包，19,500元。圖／Chloé提供
LOEWE以酒椰葉纖維織成的荷葉邊點綴Balloon包款。圖／LOEWE提供
LOEWE以酒椰葉纖維織成的荷葉邊點綴Balloon包款。圖／LOEWE提供
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,300元。圖／Chloé提供
Chloé Woody咖啡色皮革飾邊大型托特包，34,300元。圖／Chloé提供
Chloé Woody世界公平貿易組織合作條紋編織提籃，21,300元。圖／Chloé提供
Chloé Woody世界公平貿易組織合作條紋編織提籃，21,300元。圖／Chloé提供
LOEWE PAULA’S IBIZA系列以巴利亞利群島的休閒活力情調融入服裝與配件。圖／LOEWE提供
LOEWE PAULA’S IBIZA系列以巴利亞利群島的休閒活力情調融入服裝與配件。圖／LOEWE提供
Chloé和LOEWE都推出春夏季編織包款。圖／Chloé、LOEWE提供
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