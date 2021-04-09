入手Chloé、LOEWE夏日編織包 海邊小旅行之網美必備款

編織包款、帆布手袋，都為夏日帶來輕盈的穿搭樂趣。Chloé Woody系列早前僅有鞋履款式，日前再推「法式文青」帆布托特包以及編織提籃；LOEWE的夏日Paula’s Ibiza系列也有經典的編織包款，一起享受夏天的時尚小旅行。

Chloé迎接春夏季，以Woody系列打造各式休閒包款，靈感源自於品牌Woody便鞋而誕生與之搭配的手袋，因此沿用Logo織帶作為主視覺設計，表現輕鬆愜意的法式生活哲學，帆布包款、編織提籃為主要呈現，也可作為環保袋，不論購物、野餐或小旅行都適用，更適合拎到海邊拍網美圖；而每個Woody編織提籃都是獨一無二的手工製品，提籃內側皮革標籤均附有肯亞編織工匠的簽名。