人氣女星河智苑不演戲跨界當藝術家 還與Converse大玩聯名鞋？

因為曾演出「奇皇后」而在台灣也擁有高知名度的韓國女星河智苑，近年幾乎都投注心力於其他興趣，日前還以「畫家」身份出道，參與美術展。不僅如此，河智苑還在個人instagram帳號貼出多張Converse經典鞋款照片，並標註「Converse x jiwon」是否宣告還要跨界聯名？

因為演什麼就像什麼，所以讓河智苑有著「變色龍」之稱，她近年都維持著一年一部新戲劇作品的節奏，其餘時間亦用來發展興趣，其中之一就是繪畫創作。近期更正式以畫家身份出道，參與展覽並成功賣出一幅，畫功和作品都獲得藏家肯定，根本就是被演戲耽誤的藝術家。河智苑曾受訪的時候就表示會透過戲劇中不同角色來與他人溝通，不過繪畫則也是另一種語言，同時能夠讓更自由表達最真實的自己，於是只要不演戲時就會開始創作，至今已經累積許多畫作，也是韓國演藝圈的才女。

而在近日，河智苑也透過instagram帳號貼出Converse的Chuck Taylor All Star皮革款小白鞋，在照片上標記了「Converse x jiwon（河智苑）」的文字。照片中的鞋款有著純白的鞋面，搭配了螢光綠的橡膠鞋底，有著強烈的視覺效果。不僅如此，細看鞋身還會發現裝飾了類似潑漆效果的斑點，還在鞋頭、鞋後根都塗抹了銀漆。像是在宣告將以畫家、設計師的身份和Converse推出聯名款，是否會成真？就待品牌有無進一步的訊息。

河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram

河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram