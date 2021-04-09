快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣女星河智苑不演戲跨界當藝術家 還與Converse大玩聯名鞋？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國女星河智苑近期以畫家身份出道，還在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram
韓國女星河智苑近期以畫家身份出道，還在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram

因為曾演出「奇皇后」而在台灣也擁有高知名度的韓國女星河智苑，近年幾乎都投注心力於其他興趣，日前還以「畫家」身份出道，參與美術展。不僅如此，河智苑還在個人instagram帳號貼出多張Converse經典鞋款照片，並標註「Converse x jiwon」是否宣告還要跨界聯名？

因為演什麼就像什麼，所以讓河智苑有著「變色龍」之稱，她近年都維持著一年一部新戲劇作品的節奏，其餘時間亦用來發展興趣，其中之一就是繪畫創作。近期更正式以畫家身份出道，參與展覽並成功賣出一幅，畫功和作品都獲得藏家肯定，根本就是被演戲耽誤的藝術家。河智苑曾受訪的時候就表示會透過戲劇中不同角色來與他人溝通，不過繪畫則也是另一種語言，同時能夠讓更自由表達最真實的自己，於是只要不演戲時就會開始創作，至今已經累積許多畫作，也是韓國演藝圈的才女。

而在近日，河智苑也透過instagram帳號貼出Converse的Chuck Taylor All Star皮革款小白鞋，在照片上標記了「Converse x jiwon（河智苑）」的文字。照片中的鞋款有著純白的鞋面，搭配了螢光綠的橡膠鞋底，有著強烈的視覺效果。不僅如此，細看鞋身還會發現裝飾了類似潑漆效果的斑點，還在鞋頭、鞋後根都塗抹了銀漆。像是在宣告將以畫家、設計師的身份和Converse推出聯名款，是否會成真？就待品牌有無進一步的訊息。

河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram
河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram

河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram
河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram

河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram
河智苑在個人instagram張貼照片，並標註「Converse x jiwon」像是宣告跨界聯名？圖／摘自instagram

延伸閱讀

BERLUTI再度攜手藝術家 打造七彩霓虹炫色秋季男裝

「中洲津餘祭」 中山大學帶你從藝術看旗津中洲文化

3位雲林藝術家以茶相會 在虎科大擦出美麗火花

雷／最能忍皇帝！身世悲慘孩早夭 王凱嘆悲涼

相關新聞

俏媽咪潔思米／軟綿綿又會拉絲 奶香誘人的奶油餐包捲

奶油餐包捲的作法比較繁雜一點，看著步驟圖可以更仔細一步步學起來喔！做完一大盤超有成就感，餐包捲不只有著油亮亮的膚質，還有...

端上暖心的一杯茶／溫熱入口 生薑紅糖水與生薑陳棗茶

從文學認識本草，常見的生薑也變得優雅動人起來。

LINE FRIENDS「2021澎湖花火節」限定商品5款可愛必收

LINE首度攜手國際級大型盛典活動「2021澎湖國際海上花火節」，擴大串聯LINE生態圈中多元服務，打造全新一站式智慧旅...

迪士尼控掃貨了！多芬聯名米奇米妮、小飛象⋯想全包

迪士尼控們，又得把荷包給準備好！多芬再度與迪士尼家族推出聯名款，去年與小熊維尼合作掀起搶購，今年擴大合作範圍，包括當紅的...

入手Chloé、LOEWE夏日編織包 海邊小旅行之網美必備款

編織包款、帆布手袋，都為夏日帶來輕盈的穿搭樂趣。Chloé Woody系列早前僅有鞋履款式，日前再推「法式文青」帆布托特...

人氣女星河智苑不演戲跨界當藝術家 還與Converse大玩聯名鞋？

因為曾演出「奇皇后」而在台灣也擁有高知名度的韓國女星河智苑，近年幾乎都投注心力於其他興趣，日前還以「畫家」身份出道，參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。