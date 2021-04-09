搶攻母親節！屈臣氏推獨家保養禮盒 寶雅獨家新品開賣

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除了開架品牌之外，屈臣氏也推出專櫃品牌獨家特惠組，4月11日前可享寵i點數6倍送，包括「SHISEIDO d program敏感話題敏弱救星組」購買敏感話題系列任一化妝水＋乳液消費滿2,400元，就送敏感話題賦活化妝水23ml＋賦活乳11ml＋潔膚水18ml＋弱敏CC飾底乳5g，價值3,048元起、特價2,400元起、會員價2,160元起；「Kanebo萃齡活顏組」購買Kanebo萃齡彈潤抗痕乳100ml，就送KN萃齡豐盈化妝水30ml＋KN萃齡提拉菁華液6.4ml＋KN萃齡賦活緊緻霜4.5ml，價值7,330元、特價4,250元、會員價3,825元。

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