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BERLUTI再度攜手藝術家 打造七彩霓虹炫色秋季男裝
BERLUTI日前於巴黎發表2021冬季系列，運用藝術裝置形式線上發表，同步在上海外灘一號舉行靜態發布會，藝術總監Kris Van Assche以「Living Apart Together」作為靈感，融入畫家Lev Khesin的作品色彩，展現宛如七彩霓虹般絢爛的男裝。
這場線上發表由Kris Van Assche、影片導演Antoine Asseraf及創意顧問Yoann Lemoine（Woodkid）聯手，以社交距離告示牌來闡述當前生活中面對的限制，並做為舞台布景，結合燈光、舞蹈，表達重重限制中的心靈自由。服裝融入1981年出生的俄羅斯當代藝術家Lev Khesin的作品，將畫作中的色彩、質感反映在布料與工藝中，Lev Khesin以顏料堆疊出色彩豐富的抽象圖案，成為其個人創作風格，手法與BERLUTI的手工染色古法如出一轍，表現Lev Khesin與Kris Van Assche在視覺與創作領域的合拍。
秋季系列包括取材自Lev Khesin作品用色的拼色西裝、手工染色皮衣，手縫大衣以藝術家作品為藍本，運用縫線來演繹畫中的圖案；連帽外套、套頭上衣以幾何圖形表達Lev Khesin的視覺意象；用於鞋履製作的白色縫線手工刺繡，則轉化成夾層皮衣的緄邊、皮革西裝的飾邊，以及羽絨大衣的絎縫細節；雙面羽絨外套、羊毛帽洋溢著手紡的民族風色彩。而本季的包款裝飾相對年輕化，以BERLUTI經典鞋楦迷你版來創作，或由西班牙藝術家Jorge Penadés運用剩餘皮革壓製成彩色立體藝術品吊飾。
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