BERLUTI再度攜手藝術家 打造七彩霓虹炫色秋季男裝

BERLUTI日前於巴黎發表2021冬季系列，運用藝術裝置形式線上發表，同步在上海外灘一號舉行靜態發布會，藝術總監Kris Van Assche以「Living Apart Together」作為靈感，融入畫家Lev Khesin的作品色彩，展現宛如七彩霓虹般絢爛的男裝。

這場線上發表由Kris Van Assche、影片導演Antoine Asseraf及創意顧問Yoann Lemoine（Woodkid）聯手，以社交距離告示牌來闡述當前生活中面對的限制，並做為舞台布景，結合燈光、舞蹈，表達重重限制中的心靈自由。服裝融入1981年出生的俄羅斯當代藝術家Lev Khesin的作品，將畫作中的色彩、質感反映在布料與工藝中，Lev Khesin以顏料堆疊出色彩豐富的抽象圖案，成為其個人創作風格，手法與BERLUTI的手工染色古法如出一轍，表現Lev Khesin與Kris Van Assche在視覺與創作領域的合拍。