Ella出道20年首接髮品代言大呼「爽！」 曝光養髮撇步

出道20年的Ella（陳嘉樺），過去給人的印象多是短髮，近期卻變成長髮女神，原來是她終於美夢成真，接下美髮品牌Elastine伊絲婷的代言，她坦言接到消息時，只想大喊「爽！」，更分享自己的養髮秘訣，強調頭髮保養要注重細節，「千萬不要當不成女神，反而變女鬼」。

Ella笑說自己過去造型多半是短髮，拍新戲時終於留長頭髮，還有著飄逸的髮絲，「感覺終於變回女人」，接下Elastine伊絲婷的代言後，讓她笑稱願望成真了。

提到兒子勁寶，Ella笑說「他是長髮控、制服控」，透露兒子之前看到Hebe、Selina跟長髮姊姊們，都會主動示好，但現在她也留了長髮，讓兒子最甜說「媽媽什麼味道，我都喜歡」。

長髮該如何保養？Ella也分享護髮小秘訣，在工作時，常會有吹染整燙的造型時刻，一回到家頭髮顯得特別乾燥，洗髮時就會挑選修護系列來加強頭髮的修護跟保濕，在洗髮後，使用髮膜停留在頭髮上，先洗澡，最後再沖洗掉，給予頭髮就如同敷面膜的方式滋養。

Ella強調，頭皮與肌膚保養一樣，在不同的季節、氣候都要給予不同的保養品，洗髮精也是相同的原理，最後強調女生要注意細節，特別是保養頭髮，沒照顧好可能會變成女鬼。