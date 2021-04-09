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運動時尚品牌關注女性自覺、永續理念成顯學
運動品牌PUMA與超模也是代言人Cara Delevingne共同發出高端EXHALE瑜珈專業服飾系列，同樣親自上陣詮釋新配色，展現時尚力。而MOLLIFIX全新SPORTY系列「I AM WHO I AM」運動內衣、服飾，則邀請了不同年齡女性，傳遞做自己的人生原則。
延續首波上市後的高人氣，PUMA EXHALE系列改以深受女性喜愛的藍為主色調，推出第二波高端瑜珈服飾新品。同樣使用回收寶特瓶再製環保聚酯纖維面料製成，在生產過程中大幅減少 25% 的水資源浪費，杜絕有害化學成份及染料製程，將對環境的破壞降到最低。同時結合dryCELL 快乾科技與羅紋細節高彈力貼合包覆，為瑜珈運動帶來輕盈與親膚觸感。除了請來代言人Cara Delevingne親自演繹形象大片之外，也希望藉由她的影響力，號召全球女性一同在瑜珈運動淨化心靈的同時，並為環境堅守永續理念。
除了關注環保，運動時尚品牌MOLLIFIX更在意女性的自覺，因此推出了全新SPORTY系列「I AM WHO I AM」系列服飾，傳遞「做自己」的人生信念，讓它不再只是口號。所以找來20歲到70歲世代的各面向女性，藉由分享逐夢故事來激勵更多人。而MOLLIFIX亦憑藉亞洲女性身型的了解，打造3D防震高強度運動內衣，除了可以提托胸型，加寬下擺的設計還能加強穩定胸部，搭配鏤空美背設計讓人自信加分。另外，動塑褲使用合身彈性布料，在內外側利用創意剪裁，以及不對稱透膚網紗拼接設計修飾身形，曲線更曼妙。
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