運動時尚品牌關注女性自覺、永續理念成顯學

運動品牌PUMA與超模也是代言人Cara Delevingne共同發出高端EXHALE瑜珈專業服飾系列，同樣親自上陣詮釋新配色，展現時尚力。而MOLLIFIX全新SPORTY系列「I AM WHO I AM」運動內衣、服飾，則邀請了不同年齡女性，傳遞做自己的人生原則。

延續首波上市後的高人氣，PUMA EXHALE系列改以深受女性喜愛的藍為主色調，推出第二波高端瑜珈服飾新品。同樣使用回收寶特瓶再製環保聚酯纖維面料製成，在生產過程中大幅減少 25% 的水資源浪費，杜絕有害化學成份及染料製程，將對環境的破壞降到最低。同時結合dryCELL 快乾科技與羅紋細節高彈力貼合包覆，為瑜珈運動帶來輕盈與親膚觸感。除了請來代言人Cara Delevingne親自演繹形象大片之外，也希望藉由她的影響力，號召全球女性一同在瑜珈運動淨化心靈的同時，並為環境堅守永續理念。