一站購足省時省力！樂天市場精選8款人氣民生用品4折起

受到新冠疫情影響，網路購物全齡化的時代來臨，根據樂天市場觀察，去年消費者採購清單中，以「食品」、「日常用品」等類型的商品占大宗，相較2019年漲幅將近一倍，採買日常用品與食品的年齡層以30～40歲族群為最大宗，占所有年齡層45%，其次為50歲以上的族群占30%。樂天市場精選8款最受家中長輩喜愛的日常用品與食品，包括春風抽取式衛生紙、Ariel洗衣球、照顧全家飲水品質的3M即淨長效濾水壺、即食商品等下殺4折起，讓消費者一站購足更省力。

目前正火熱開跑的樂天市場「SUPER SALE」優惠至4月16日，整點特殺商品5折起，還有優惠卷天天領，每日現折1,770元起，於指定店家購物滿3,000元可享有10%點數回饋；愛買線上購物更全店天天下殺92折，使用優惠卷再享5%折扣。