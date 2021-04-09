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一站購足省時省力！樂天市場精選8款人氣民生用品4折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂天市場精選協發行泡菜泡菜拌麵組（泡菜4大瓶組加金拌麵1袋），下殺39折特價719元。圖／樂天市場提供
樂天市場精選協發行泡菜泡菜拌麵組（泡菜4大瓶組加金拌麵1袋），下殺39折特價719元。圖／樂天市場提供

受到新冠疫情影響，網路購物全齡化的時代來臨，根據樂天市場觀察，去年消費者採購清單中，以「食品」、「日常用品」等類型的商品占大宗，相較2019年漲幅將近一倍，採買日常用品與食品的年齡層以30～40歲族群為最大宗，占所有年齡層45%，其次為50歲以上的族群占30%。樂天市場精選8款最受家中長輩喜愛的日常用品與食品，包括春風抽取式衛生紙、Ariel洗衣球、照顧全家飲水品質的3M即淨長效濾水壺、即食商品等下殺4折起，讓消費者一站購足更省力。

目前正火熱開跑的樂天市場「SUPER SALE」優惠至4月16日，整點特殺商品5折起，還有優惠卷天天領，每日現折1,770元起，於指定店家購物滿3,000元可享有10%點數回饋；愛買線上購物更全店天天下殺92折，使用優惠卷再享5%折扣。

樂天市場更加碼推出限時72小時優惠，即日起至4月12日上午9點59分於指定店家消費不限金額與門檻，皆可享有95折優惠，折抵無上限；此外，今天（4月9日）於ShopBack下訂樂天市場商品可享10%現金回饋，透過LINE購物則加碼7%現金回饋。

樂天市場精選愛買線上購物桂格即沖即食大燕麥片2,600g（盒），下殺72折特價299元。圖／樂天市場提供
樂天市場精選愛買線上購物桂格即沖即食大燕麥片2,600g（盒），下殺72折特價299元。圖／樂天市場提供
樂天市場精選愛買線上購物Healthy Plus優選綜合無調味堅果，下殺73折特價505元。圖／樂天市場提供
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樂天市場精選JS巨盛春風抽取式衛生紙（110抽/72包/箱），下殺49折特價749元。圖／樂天市場提供
樂天市場精選JS巨盛春風抽取式衛生紙（110抽/72包/箱），下殺49折特價749元。圖／樂天市場提供
樂天市場精選3M品牌旗艦店經典款即淨長效濾水壺（1壺加4濾心），下殺39折特價949元。圖／樂天市場提供
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樂天市場精選台畜TAIWAN HAM青辣椒花生醬雞胸肉10包組，下殺63折特價749元。圖／樂天市場提供
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樂天市場精選日本樂天官方旗艦店Ariel洗衣球補充包超值三入組，下殺71折特價809元。圖／樂天市場提供
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樂天市場精選愛買線上購物3M細滑牙線棒，下殺8折特價119元。圖／樂天市場提供
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