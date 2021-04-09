Dr. Martens、Timberland經典鞋再進化 跨界聯名玩新配色

經典1461三孔馬汀鞋，在2021年迎來了60周年紀念，因此Dr. Martens延伸設計，推出包含「1461 Peppermint Green」、「1461 Leo Zip」以及「1461 Iced」三款配上粉嫩新色系列鞋款。而時尚品牌Aimé Leon Dore與Timberland則一同曝光手工縫製3眼Lug Handsewn聯名帆船鞋，提供包括卡其色、深藍和棕色三款選擇。

一開始以藍領工作所需與舒適耐用為主要訴求的1461三孔馬汀鞋，歷久不衰，在迎來60周年的同時，Dr. Martens以多變用色、材質與配飾設定，為這款經典鞋創造新風貌。像是1461 Peppermint Green，就以堅韌的 Smooth皮革製成，並罕見地採用薄荷綠色，搭配堅固的品牌氣墊中底與馬汀標誌性的黃色車線而成。而1461 Leo Zip鞋款選用揉製 Leo皮革當作鞋面，而黃色後跟標籤與堅固耐用的commando BEN 特色鞋底讓鞋款更具風格。1461 Iced共推出黑與淺粉兩色，還能由透明鞋底略見鞋款構造，為典型鞋底帶來耳目一新感受。

Timberland於1978年首次推出3眼Lug Handsewn帆船鞋款，今年則以此為基礎與時尚品牌Aimé Leon Dore合作。結合其簡約設計並加上手工縫製皮革鞋面、360度可調整鞋帶結構、皮革襯裡、橡膠抓地齒外底和印上雙品牌Logo的EVA鞋床等特點製作而成。提供包括卡其色、深藍和棕色三款配色選擇。值得一提的是所有帆船鞋款均採用優質皮革（Better Leather）製成，在製程時減少污染與用水，符合品牌一貫的永續理念。

Timberland x AIMÉ LEON DORE聯名船鞋5,900元。圖／Timberland提供

Dr. Martens 1461 Leo Zip三孔馬汀鞋6,880元。圖／合順興提供

Dr. Martens 1461 Peppermint Green三孔馬汀鞋5,680元。圖／合順興提供